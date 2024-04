1POINT6 : un nouveau nom, un nouveau COO, un premier client...Et bientôt, un agrément ?

C'était notre nom de code de dossier, avant que tout cela ne prenne concrètement forme

Si vous aimez les sciences, ce nom de 1POINT6 peut aussi faire penser au nombre d'or issu de la suite de Fibonacci (1,618

Nos clients peuvent ne prendre qu'un service ou plusieurs

ls nous aident aussi sur l'accès au marché. Ils sont la première banque des entrepreneurs, ils connaissent donc très bien leurs besoins. (...) Il est évident que si nous avions dû y aller de manière classique, sans leur soutien, avec peut-être des BA ou des VC, nous n'aurions pas pu nous déployer de la même façon.

Ne l'appelez plus Panto Appelez-la. : 1POINT6 ! "" relate Guillaume Massis, le CEO de la fintech, 1POINT6. ET 1POINT6, c'est une seule plateforme de gestion de paiement BtoB pour 6 services rendus aux marketplaces :● Fonctionnalités intégration : intégration optimisée et facilitée grâce à une API● Fonctionnalités Cash in : acceptation des paiements et accès à de multiples méthodes de paiement● Fonctionnalités Cash out : redistribution automatique des paiements entre les vendeurs tiers et la marketplace, en virement instantané ou standard.● L’onboarding automatisé des vendeurs tiers : à partir d’un processus KYC (Know Your Customer) rapide et intuitif, doté d’une gestion globale de la fraude, alimentée par l’IA.● Fonctionnalités de management : une vision unifiée de tous les paiements, pour piloter depuis un point unique les remboursements, la réconciliation, les reportings financiers et les indicateurs de performance.● Fonctionnalités anti-fraude : système de gestion anti-fraude basé sur l’étude comportementale et signaux faibles.)" sourit le directeur général.Le nouveau nom est aussi une façon d'indiquer la modularité de la solution. "". D'ailleurs d'ici à la fin de l'année, 1POINT6 devrait officialiser trois autres marketplaces de la taille de la franchise, My Pizza (8 Points de vente), ainsi qu'un nouveau client d'importance qui gère plus de 50 millions d'euros de transactions par an.Objectif : devenir l'un des leaders européen dans l'accompagnement des marketplaces dans la gestion de leur paiement.Alors comment cette nouvelle fintech, qui se lance presque 15 ans après des géants comme Mangopay, par exemple, peut espérer atteindre ses objectifs ?La réponse vient sûrement du modèle économique de déploiement choisi à la création de la fintech.est née de l'alliance de BNP Paribas et du Corporate Venture Studio, 321 (aussi connu sous son nom d'origine, 321Founded Tous deux sont au capital de la structure, et la première banque d'Europe ne se contente pas d'être un investisseur. "I" relate le co-fondateur de la fintech Airtag (rachetée par Safran Identity et Security) devenue CEO et actionnaire de 1POINT6.Désormais, il n'est plus seul aux commandes puisque Guillaume Massis, le CEO, vient d'être rejoint par Frédéric Minot, le COO (Chief Operating Officer), lui aussi au capital de l'entreprise. Diplômé de Polytechnique, Frédéric Minot a notamment exercé en qualité de Directeur Produit et Technique au sein de Hipay, fintech européenne de paiement en ligne.1POINT6 a donc obtenu son statut d'Agent de paiement en ligne auprès de l'ACPR et brigue désormais l'agrément en tant qu'Emetteur de Monnaie Electronique.Et dans un futur encore plus lointain ? Pour l'instant les équipes de 1POINT6 font leurs cartons pour emménager au sein de la nouvelle adresse de 321 (qui fera visiblement l'objet d'une autre news) où ils auront leurs propres bureaux. Puis, à termes c'est au sein de BNP Paribas qu'ils devraient être hébergés (du moins "capitalistiquement").Anne-Laure Allain