BNP Paribas & BPCE : une alliance et bientôt une plateforme commune pour un investissement de 200 millions d'euros

Avec ce projet de partenariat stratégique, BNP Paribas et BPCE souhaitent franchir une nouvelle étape majeure dans les paiements en se dotant ensemble de la meilleure technologie en matière de processing paiements pour les porteurs et commerçants.

Ce processeur aura vocation à traiter l’ensemble des paiements par carte en Europe de BNP Paribas et BPCE, soit 17 milliards de transactions, et pourra également s’adresser à d’autres banques. Il serait ainsi le n°1 des processeurs en France et l’ambition des deux Groupes est de le placer parmi le Top 3 des processeurs en Europe.



Face au développement sans précédent des paiements et ses perspectives à venir, il est essentiel d’investir à la mesure des enjeux. Le projet de partenariat annoncé ce jour entre BNP Paribas et BPCE permettra de répondre aux évolutions de marché en cours, notamment celles liées à la digitalisation des paiements, la virtualisation de la carte bancaire et l’instantanéité des transactions. Il amplifie le partenariat liant déjà les deux groupes bancaires au sein de Partecis pour l’édition de logiciels de processing paiements ; partenariat qu’ils entendent élargir et consolider pour en faire un processeur de paiements de référence sur le marché et à l’échelle internationale.

Le partenariat se traduirait par la création d’un processeur commun doté d’une plateforme technologique (exploitation, activités de back-office et développement) capable d’intégrer les meilleurs standards technologiques des paiements, la digitalisation croissante des usages (accélération des paiements mobiles, expansion du e-commerce, demande d’instantanéité) ainsi que les innovations portées par les schemes domestiques et internationaux (Carte Bancaire, Visa, Mastercard, EPI/Wero…).



Avec 17 milliards de transactions de BNP Paribas et BPCE qui seront traitées, ce processeur serait ainsi le leader en France et s’inscrira parmi le Top 3 en Europe. Il pourra également s’adresser à d’autres établissements bancaires.



Le partenariat s’accompagne d’un accord d’exclusivité entre BNP Paribas et BPCE portant sur la création d’un modèle opérationnel cible sous la forme d’une joint-venture.