Rosaly remporte le prix de la Fintech de l’Année 2022 du pôle Finance Innovation

UNE RECONNAISSANCE PRESTIGIEUSE DANS L'ÉCOSYSTÈME



Le pôle de compétitivité FINANCE INNOVATION a remis le prix de « Fintech de l’Année 2022 » à Rosaly à la suite du vote d’un jury composé d’une trentaine d’experts du secteur (Arkéa, Banque Postale, Armatis, BPCE, Crédit du Nord, Digital Insure, Kyriba, Mastercard, Truffle Capital, Sopra Banking, …). Après la réception de plus de 70 candidatures, le jury présidé par Maximilien Nayaradou, Directeur Général de Finance Innovation, avait sélectionné 8 finalistes :



• Fintecture, solution de paiement destinée aux entreprises souhaitant collecter des fonds via virement immédiat

• Fruggr, 1er outil d’évaluation automatisée de l’impact environnemental et social des applications numériques des entreprises

• Goodvest, solution d'investissement et d'épargne engagée pour l'environnement

• Moni, plateforme de services pour les diasporas en Europe: envoi d'argent en espèces, sur portefeuille électronique, la recharge de cartes SIM ou de cartes prépayées

• Silvr, qui propose des solutions de financement non dilutif pour entreprises E-commerce, SaaS, DNVB et marketplaces.

• Trustpair, plateforme nouvelle génération de gestion de risques tiers, spécialiste dans la prévention de la fraude au virement.

• Uniskip Groupe, solutions d'encaissement, de paiement et de transfert à distance & sans contact à l’international



RÉVÉLATEUR DES TENDANCES D’INNOVATION DE L’ANNÉE DANS UN CONTEXTE INFLATIONNISTE



Cette première sélection révèle une diversité des talents de la fintech française dont les sujets font échos aux enjeux financiers d’aujourd’hui et de demain entre crise climatique et contexte inflationniste, comme la finance durable et l'inclusivité bancaire, avec une forte présence de solutions de paiements à l’international et de produits de financement.



Identifiée parmi les 30 under 30 de Forbes, Arbia Smiti a fondé la fintech Rosaly en 2019. La fintech révolutionne la paie pour le bien-être des salariés et éviter le piège de l’endettement: en quelques clics, il très facile d’obtenir une avance sur salaire. On peut même choisir d’être payé tous les jours, toutes les semaines ou plusieurs fois par mois. Labellisée en – par Finance Innovation, la crédibilité, la stratégie et le caractère innovant de Rosaly avait été saluée par un comité d’experts et la fintech continue de récolter les honneurs du pôle.



« Cette année a mis en exergue le lien étroit entre la finance et les sujets sociaux et environnementaux dans un contexte particulièrement troublé: ce concours, créé il y a maintenant 8 ans, reflète très bien les différentes tendances d’une industrie en perpétuel mouvement. La victoire de Rosaly, qui s’est notamment distingué par sa capacité à innover sur la paie, un secteur historiquement réfractaire au changement, prend alors tout son sens.” commente Maximilien Nayaradou, directeur général de FINANCE INNOVATION.



A propos de Finance Innovation

FINANCE INNOVATION, créé par l’Etat et sous l’impulsion de la Place financière de Paris en 2007, est un Pôle de compétitivité mondial, d’intérêt général, tiers de confiance pour ses membres et son écosystème. Il est dédié à l’accompagnement et à la croissance des projets innovants pour la compétitivité de l’industrie financière française et la création d’emplois, en France et à l’international. Fort d’un réseau de plus de 600 membres (Pouvoirs publics, Collectivités territoriales, Grandes entreprises, TPE/PME, Startups, Fintechs, Académiques, etc.), Finance Innovation fédère un écosystème large à travers 6 filières stratégiques : Banque, Assurance, Gestion d’Actifs, Métiers du Chiffre et du Conseil, Immobilier/Smart City, Finance durable et finance verte. FINANCE INNOVATION labellise des projets innovants en vue de les accompagner dans la structuration de partenariats commerciaux et capitalistiques. Plus de 600 projets aujourd’hui ont été labellisés et ont bénéficié de financements publics.

