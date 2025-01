La fintech Sline rejoint sa maison-mère, Crédit Agricole

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility est un leader du financement personnel et un fournisseur d’accès à toutes les solutions de mobilités en Europe. Il distribue en direct, sur le lieu de vente ou les plateformes e-commerce de ses partenaires, une gamme étendue de solutions de financement – crédit amortissable, crédit renouvelable, leasing et rachat de crédit - avec des services associés dont les assurances, des solutions de paiement fractionné et des services dédiés à la mobilité, avec pour objectif de répondre aux enjeux de transition énergétique dans la mobilité, l’habitat et la consommation. Ses solutions de financement et ses services sont proposés en France via Sofinco, en Italie via Agos, en Allemagne via Creditplus, au Portugal via Credibom, en Espagne via Sofinco Espana, au Maroc via Wafasalaf, et en Chine via GAC-Sofinco (financement automobile uniquement). Crédit Agricole Personal Finance & Mobility ambitionne d’être leader de la mobilité électrique en Europe et propose un continuum de la mobilité dans les 22 pays où il est présent (leasing, location moyenne et courte durée, abonnement, autopartage, installation de bornes de charge…). L’entreprise s’appuie sur Leasys, JV co-détenue à parts égales avec Stellantis, CA Auto Bank et Drivalia, leader paneuropéen du financement automobile, de la location et de la mobilité, Crédit Agricole Mobility Services, une offre de services complète dédiée à la mobilité et le développement des financements automobiles dans ses filiales universelles en Europe et dans les Caisses régionales de Crédit Agricole et chez LCL via Agilauto. CA Personal Finance & Mobility agit chaque jour dans l’intérêt de ses 17,2 millions de clients et de la société. Au 31 décembre 2023, CA Personal Finance & Mobility gérait 113 milliards d’euros d’encours de crédit.