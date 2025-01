France Fintech : un bilan 2024, pas si mal !

Un cinquième des levées a été réalisé en régions, avec les belles performances d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Nouvelle Aquitaine.

Avec 1,3 Md€, la France conforte sa position de premier écosystème de l’Union Européenne.

Devant l’Allemagne (874 M€) et réduit son retard face au Royaume-Uni (2,8 milliards €). Elle est le pays d’Europe qui enregistre la plus forte reprise en termes de montants levés par les fintech en 2024.



Analyse de la typologie d'investisseurs dans les fintech françaises :

Par nature :

➔ 61 % des investisseurs sont des fonds (VC, PE) (↓ vs 70 % en 2023)

➔ 19 % sont des corporates ↑ (vs 15 % en 2023)

➔ 5 % des Family Office (↑ vs 3 % en 2023)

➔ 4 % des asset/ investment management (↑ vs 3 % en 2023)

➔ 3 % des investisseurs institutionnels (↓ vs 2 % en 2023)

➔ 8 % d’autres acteurs (fintech, accélérateurs, BA) (↑ vs 7 % en 2023)



Par origine géographique :

➔ 53 % sont français (↑ vs 49 % en 2023)

➔ 20% sont américains (↑ vs 17 % en 2023)

➔ 10 % sont britanniques (↓ vs 11 % en 2023)

➔ 3 % sont asiatiques (↑ vs 2 % en 2023)

➔ 14 % le reste du monde (↓ vs 21 % en 2023)



Les investisseurs français, majoritaires (en nombre) et en part croissante, sont encore peu présents au-delà de la série C.

Ils représentent :

➔ 74% du nombre d’investissements réalisés en amorçage en 2024

➔ 65% sur les séries A et B

➔ 47% sur les séries C

➔ 14% sur les séries D

➔ Aucun sur les séries E et F



Le financement en dette a été cette année encore abondant.

Avec des emprunts bancaires, le concours de la BPI et ceux des fonds de dette (notamment au travers du financement de portefeuille d'actifs).

L’activité de M&A a été soutenue pour la troisième année consécutive. 49 opérations relevées en 2024, contre 39 en 2022 et 37 en 2023 (hors corporates français impliquant des fintech étrangères). Parmi elles, 9 reprises de sociétés en difficulté. On constate également un rôle accru des corporates aussi bien à l’achat (14 transactions vs 3 en 2023), qu’à la vente (5).

Par ailleurs, les fintech continuent à recourir au M&A pour atteindre la taille critique : 22 opérations intra sectorielles - consolidation - (mutualisation des ressources, diminution des coûts d’exploitation, expansion géographique, intégration de brique.



A noter :

Une vingtaine de fintech a annoncé l'entrée dans une procédure collective