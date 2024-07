est aujourd’hui la plus grande association sectorielle de start-up en France et en Europe. Elle fédère et représente l’ensemble des verticales du secteur de la finance innovante. Outre ses actions sur les terrains réglementaires et législatifs, la publication de ses nombreuses études et l’organisation de ses événements de référence, l’association est mobilisée sur de nombreuses thématiques d’impact social et environnemental : transition, inclusion, éducation, diversité, mixité en particulier.Au travers de l’initiative FinTecHER, France FinTech s’attache à promouvoir la parité au sein de l’écosystème. Son engagement s’illustre par de nombreuses opérations de sensibilisation et de soutien visant à favoriser l’accompagnement et la représentation des femmes de la tech et du secteur financier. L’association publie notamment diverses études, tribunes, portraits de femmes (Women in Fintech | The French powerlist, Mixité dans la fintech : où sont les femmes ?, Baromètre sur la mixité dans l’écosystème fintech, Renforcer l’éducation financière dans les programmes scolaires : une priorité nationale). Elle intervient, relaie et contribue également à des organisations telles que Willa Women in Fintech, Femmes Business Angels, SISTA, Parité Assurance, Women Payments Forum, Start-up for kids, etc. FinTech R:Evolution, la conférence annuelle de l’association a par ailleurs été labellisée dès sa première édition par le collectif #JamaisSansElles et compte près de 40% d’intervenantes chaque année.