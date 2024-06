France Fintech : Kristen Charvin intègre le Board of Directors de l'European Digital Finance Association

France Fintech avance ses pions à l'échelle européenne. L'association professionnelle née en juin 2015 de la volonté des dirigeants des fintechs françaises de se doter d'un outil de représentation, prend de l'ampleur à l'échelle de l'Europe.

Et, c'est aujourd'hui sa Déléguée Générale, qui dévoile son élection au sein du Board of Directors, le nouvel organe de pilotage de l'association européenne, l'European Digital Finance Association.

"L' histoire de l'EDFA remonte à 2020. Avec des associations nationales similaires à France Fintech en Europe, nous ressentions le besoin de nous doter d'une instance de représentation afin de partager nos regards et nos difficultés au sein de l'Union Européenne. Nous recherchions, en particulier, un moyen de porter la parole de nos membres auprès de la Commission européenne tout en facilitant le dialogue avec cette instance qui ne peut pas recevoir individuellement toutes les entreprises de la place" relate Kristen Charvin

Aujourd'hui, elle dévoile l'évolution de sa structure permettant aussi l'intégration de nouveaux membres nationaux incarnant des verticales métiers. " Nous pouvons ainsi désormais élire des experts afin de représenter ces verticales qui ont des besoins très spécifiques. Le Board of Directors est une nouvelle structure, plus allégée que la première qui représentait tous les pays adhérents (16). L'idée était aussi d'opérer de manière plus efficace ."

Le Board of Directors est composé de 9 membres représentants les associations professionnelles nationales (Lettonie, Roumanie, Hongrie, Norvège, Belgique, Espagne, Italie, France et Pays-Bas). A ce jour, ce sont les Pays-Bas qui détiennent la présidence de ce Board et ce, pour une durée de trois ans.



Et, en quelques mois d'existence, l'EDFA a déjà mis quelques process en place. Tous les mois, une association représentant les professionnels d'un pays membre, sera accueillie pendant 2h par la FISMA (Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux au sein de la commission européenne), afin de porter la parole de ses entreprises adhérentes.

Des groupes de travail thématiques seront aussi mis en place, afin de réfléchir à des solutions spécifiques par verticales. Enfin, comme toute association professionnelle l'European Digital Finance Association, sera aussi une place de réseau et de rendez-vous business.

" Nous allons nous rendre visibles sur les événements dédiés aux Fintechs dans chacun des pays membres avec un programme de contenus dédié. A titre d'exemple, lorsque nous nous rendrons dans un pays, nous mettrons à l'honneur via des interviews, trois Fintechs emblématiques du secteur. "



Bien entendu, France Fintech ne se fond pas dans cette nouvelle organisation.

L'Association qui compte aujourd'hui 350 membres (34 membres fondateurs) donne rendez-vous à toute sa communauté le 17 octobre prochain pour la 9ème édition de R:Evolution. précédée par la French Fintech Week.



Anne-Laure Allain