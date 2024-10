Younited, la fintech française devient la filiale d'Iris Financial et s'offre une cotation sur Euronext Amsterdam avant Paris ?

L'opération envisagée consiste en un rapprochement de Younited avec Iris Financial, Younited devenant une filiale d'Iris Financial, qui restera cotée sur Euronext Amsterdam tout en faisant la demande d’une deuxième cotation sur Euronext Paris.



Le Rapprochement sera mis en œuvre par le biais d’un apport par les actionnaires de Younited, société anonyme de droit français, dont le siège social est situé au 21 rue de Châteaudun, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 517 586 376, de leurs actions Younited à Iris Financial, société cotée sur Euronext Amsterdam, dont le sponsor est Ripplewood Holdings I LLC (le « Sponsor »), en contrepartie d’actions nouvelles émises par Iris Financial qui seront admises sur les marchés d’Euronext Paris et d’Euronext Amsterdam. Iris Financial sera transférée des îles Caïmans vers le Grand-Duché de Luxembourg avant la réalisation du Rapprochement.



Les actions ordinaires à émettre par Iris Financial en contrepartie de l'apport par les actionnaires de Younited de leurs actions Younited seront admises sur le marché réglementé d’Euronext Amsterdam et sur Euronext Paris à l'issue de la réalisation du Rapprochement.

Au terme de ce Rapprochement, Iris Financial injectera entre 150 millions et 200 millions d’euros* en capital dans la société Younited, en contrepartie de l’émission d’actions nouvelles par Younited, permettant à cette dernière de renforcer ses fonds propres réglementaires CET1.



Les actionnaires et le management actuels de Younited devraient détenir 60% de l'entité combinée et les actionnaires d'Iris Financial (y compris le Sponsor) devraient détenir 40% du capital pro-forma à l’issue de l’opération, dans l'hypothèse où Iris Financial injecte 150 millions d'euros*. Les actionnaires d’Iris Financial, y compris le Sponsor, détiendront également un certain nombre de bons de souscription d'actions qui pourront être exercés contre des actions supplémentaires de l'entité combinée à l'avenir. Aucun des actionnaires actuels de Younited ne vendra d'actions dans le cadre de la transaction.



Ces pourcentages de détention sont sujets à des ajustements basés sur (i) les fonds propres réglementaires de la société à la réalisation de l’opération avec un mécanisme d'ajustement de prix prévu si les fonds propres réglementaires à la réalisation de l’opération sont inférieurs aux Fonds Propres Réglementaires Cible à la réalisation de l’opération de 142 millions d’euros, (ii) la satisfaction de certaines conditions de performance du cours de bourse dans les 36 mois suivant la réalisation de l’opération et (iii) la possibilité pour Iris Financial de disposer de 50 millions d’euros de fonds propres supplémentaires à la réalisation de l’opération pour investir au capital de Younited.



En outre, le Sponsor a accepté d'annuler une partie de ses actions dans Iris Financial, de placer environ 0,7 millions d'actions en séquestre et d'augmenter le prix d'exercice de ses bons de souscription d’actions de 11,50 $ à 12,00 $ (environ 10,36€ à 10,81€) ****.



Après la réalisation de l'opération, en tant qu'établissement de crédit agréé par la BCE, Younited restera sous la supervision principale de l'ACPR.



Le Rapprochement, qui a été approuvé à l'unanimité par le conseil de surveillance de Younited et le conseil d'administration d'Iris Financial, devrait être réalisé (closing) au cours du T4 2024, sous réserve de l'approbation des actionnaires d'Iris Financial et de la satisfaction d'autres conditions suspensives réglementaires et habituelles, notamment le fait que Younited satisfasse à certaines exigences relatives à son niveau de fonds propres réglementaires et qu’Iris Financial dispose d'au moins 150 millions d’euros* de capital à injecter dans Younited.



Les assemblées générales extraordinaires (les « AGE ») des actionnaires d'Iris Financial se tiendront en vertu de la loi des îles Caïmans, en premier lieu, pour voter, entre autres, sur l'approbation de l’extension de la date limite de réalisation du Rapprochement pour la fixer au 31 décembre 2024. Iris Financial sollicitera cette extension afin de recevoir les autorisations corporate et règlementaires nécessaires au Rapprochement. Une seconde assemblée générale, en vertu de la loi des îles Cayman, se tiendra pour voter, entre autres, l’approbation du Rapprochement. Une troisième assemblée générale se tiendra, en vertu de la loi luxembourgeoise, pour voter, entre autres, sur le transfert de la société vers Luxembourg. Les dates des AGE seront confirmées ultérieurement. Les détenteurs d’actions ordinaires d’Iris Financial disposent d’un droit de retrait sur leur participation en lien avec les deux premières assemblées générales. Iris Financial communiquera une circulaire (circular) à l’attention de ses actionnaires préalablement au vote sur le Rapprochement qui aura lieu à la seconde AGE. Cette circulaire contiendra les informations clés concernant le Rapprochement et un calendrier détaillé.



Dans le cadre du Rapprochement et de la cotation des titres sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris, un prospectus sera rédigé par Iris Financial et soumis à la Commission de Surveillance du Secteur Financier luxembourgeoise pour approbation.



Iris Financial a sécurisé plus que la majorité nécessaire des votes afin d’approuver la transaction.



Dans le cadre du Rapprochement, Iris Financial et le Sponsor ont conclu un dispositif de « backstop » en vertu duquel le Sponsor s'est engagé à souscrire des actions d'Iris Financial à hauteur d’un maximum de 62 millions d'euros dans la mesure nécessaire pour compenser les éventuels retraits par les actionnaires existants d'Iris Financial afin d'atteindre au moins 150 millions d'euros de liquidités disponibles à la réalisation de l’opération. Le Sponsor achètera ces actions à un prix par action égal à l’équivalent en euros de 10,00$, au taux de change applicable. Par ailleurs, un des investisseurs d'Iris Financial a conclu un dispositif de « backstop », s'engageant à souscrire des actions d'Iris Financial à hauteur d’un maximum de 20 millions d'euros au même prix et uniquement dans la mesure où un financement supplémentaire serait nécessaire en raison des retraits. La combinaison des engagements de non-retrait des actionnaires d'Iris Financial et de ces dispositifs de « backstop » devrait permettre à Iris Financial de disposer d'un capital compris entre 150 millions et 200 millions d’euros à injecter en capital dans Younited.



Les actionnaires de Younited seront liés par des engagements de conservation ou « lock-up » portant sur les actions Iris Financial reçues (sous réserve de quelques exceptions) pendant une période de 6 mois à compter de la date de réalisation du Rapprochement. En outre, tous les membres du management de Younited seront liés par des engagements de conservation pendant une période de 12 mois à compter de la date de réalisation du Rapprochement. Le Sponsor sera lié par un engagement de conservation pendant une période de 12 mois à compter de la date de réalisation du Rapprochement pour deux tiers de ses actions et pendant une période de 24 mois à compter de la date de réalisation du Rapprochement pour un tiers de ses actions Sponsor. L’engagement de conservation du Sponsor exclut toute action émise en vertu du dispositif de « backstop ».