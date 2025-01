The Bridge Between TradFi & DeFi, Traditional Finance and Decentralized Finance

Anne-Laure Allain 2025, l'année où le WEB3 prend sa place ? Ce mardi 28 janvier 2025, avait lieu la présentation de l'étude, "le WEB3 en France" par les équipes de Doors3, Stack Talent, Finance Innovation, Banque Delubac & Cie et l'Adan.

L'occasion pour Karen Jouve, Aurélien Mary, Elodie Trevillot, Cyril Armange et Laurent Ovion (qui ne sera officiellement président de l'ADAN que jeudi 30 janvier à l'issue de l'Assemblée générale), de redéfinir le secteur et de donner quelques clefs quant à son évolution.

"Le Web3 c'est le nouveau mouvement du web qui se déploie grâce à la technologie blockchain. Les crypto, Bitcoin, les NFT ne sont qu'une application du WEB3 qui va bien au-delà, le transfert sécurisé, le metavers et peut-être même l'IA.. " relate Karen Jouve, CEO et co-fondatrice de

Et justement, le but de cette étude - "Le WEB3 en France, un écosystème en pleine expansion." conjointement menée par Doors3, Stack Talent, Finance Innovation, Banque Delubac & Cie et l'Adan, est de cartographier l'écosystème.



Premier constat de ce portrait de famille version WEB 3, le secteur bien que très jeune, se divise déjà en deux mondes. D'un côté les leaders qui ont déjà pris leur place à l'international à l'instar de Ledger, de Sorare... (plus de 1 M€ de CA) Et de l'autre, presque déjà à l'autre bout de l'échiquier économique, une myriade de petites entreprises qui s'agitent pour arriver à scaler (générant entre 100 et 500 K€ de CA annuel)

Et pourtant ... Pourtant, le secteur tel qu'il se présente dans cette étude (73 acteurs ont répondu au questionnaire), n'ont pas à rougir de leurs performances économiques.

30 % des entreprises réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros. 49, 7 % de ces jeunes entreprises sont déjà rentables et 57 % visent la rentabilité d'ici 1 à 2 ans.

13 % de ces entreprises ont d'ailleurs déjà dépassé les 5 millions d'euros levés.



Quant à l'adoption de la crypto, elle semble aussi spartiate au sein des entreprises WEB3 que de la population en général : pour 70 % des entreprises qui ont répondu au questionnaire, l'utilisation de la crypto représente moins de 10 % du chiffre d'affaires...

le WEB3, un secteur dynamique en matière de recrutement

Et constat général. : 90 % des répondants considèrent que le WEB3 est sous-représenté dans les écoles et les universités françaises.

" Nous constatons un pool de talents qui a très peu évolué au cours des trois dernières années. Il nous faut chercher aux Etats-Unis ou en Europe de l'Est quand nous recrutons sur des profils très spécifiques " indique Aurélien Mary , co-fondateur de Stack Talent, un cabinet de recrutement spécialisé dans le WEB3.

Selon lui, les recruteurs ont du mal à se satisfaire des formations actuellement disponibles et ce, malgré les initiatives portées par

Il faut dire que ces formations, bien que pionnières sont encore très récentes. Par ailleurs, elles ne délivrent pas de diplômes mais des certificats reconnus d'Etat.

Des défis mais surtout des perspectives... Malgré son statut "émergent" au sein de l'économie française, le secteur du WEB3 se trouve confronté à tout un "volet" voire, un "mur" de réglementations financières.

"C'est vrai que nous avons été pionniers en la matière : le règlement européen MiCA qui ne concerne que les crypto-actifs découle directement de nos réglementations financières MiFID2. Mais entre temps, nous avons les élections américaines et Trump, devenu président a annoncé qu'il allait alléger le cadre réglementaire. Jusqu'ici MiCA donnait beaucoup de forces à l'Europe. Il faut voir ce que cela va donner désormais du côté des Etats-Unis." explique Elodie Trevillot, Associée Gérante au sein de Delubac & Cie.

" Quant à la mise en place de la réglementation en interne, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, si vous êtes une banque comme nous avec 300 ou 400 personnes ou si vous êtes une jeune startup, à 2 ou à 3 salariés : nous allons peut-être perdre des acteurs en chemin."



Des propos soutenus par Laurent Ovion, Président de l'Adan. "Il y a Mica depuis le 30 décembre mais en fonction de leurs activités, les startups WEB 3 affrontent un mur réglementaire avec Dora, Nis2, la DSP2 qui peut être assez violent pour des structures qui ont 4 ou 5 ans. Sur les 120 PSAN enregistrés en France, on saut qu'il va forcément y avoir de la casse. Certains s'organisent déjà pour se rapprocher des grands groupes ou pour se regrouper en fonction des expertises. Nous sommes fiers d'avoir été les moteurs de cette réglementation à l'échelle européenne. C'est cet environnement favorable qui a permis à la moitié de ces startups d'atteindre l'équilibre financier après quelques années d'existence mais nous devons rester vigilants. Il y a d'un côté, les Etats-Unis qui grâce à la libéralisation du système vont donner la possibilité à des acteurs de générer des revenus de manière plus souple et donc d'envisager de se déployer en Europe. Et, de l'autre, nous avons des autorités réglementaires relativement prudentes quant à l'application de MiCA par exemple, alors qu'au sein même de l'UE la juridiction de Malte délivre des agréments de manière beaucoup plus souple. Un acteur en provenance des USA, s'installant à Malte aurait donc aujourd'hui plus de facilités alors que des acteurs français attendent encore leur agrément "



Du côté des financements en faveur de l'écosystème, la question se pose aussi. "Les difficultés rencontrées par l'écosystème ne sont pas uniquement celles du WEB3. poursuit Laurent Ovion. Depuis deux ans, le financement en Pré-Seed et en Seed sur des structures non rentables est devenu plus compliqué. Cependant, il est vrai qu'au sein des VC historiques, il existe un certain amalgame entre crypto et Web3. Nous devons donc mener un travail de pédagogie aussi, auprès des investisseurs. Nous travaillons d'ailleurs déjà au sein de l'Adan afin de produire des papiers à leur intention. Les points réglementaires et certaines errances concernant les statuts de ces entreprises soulèvent aussi des questions auprès de ces investisseurs. Comment miser sur des entreprises si on ignore si elles seront conformes à une réglementation en devenir ? Pour autant, certaines de nos pépites s'en sortent très bien. En matière de capital-risque, tout n'est pas finançable, c'est le jeu et il faut parfois l'accepter."



"J'avoue être un peu plus positive . rebondit On commence à voir des acteurs comme les banques s'intéresser à des projets WEB3, à l'instar de BNP Paribas qui a participé au dernier tour de table de Kriptown." Pour la l'Associée-Gérante de Delubac & Cie, les investisseurs lorgnent d'autant plus sur les projets WEB 3 que les cas d'usage deviennent concrets. " Au sein de Delubac nous regardons des expérimentations sur la tokénisation des fonds, la tokénisation immobilière ou sur la gestion des droits dans le luxe, le sport ou sur les diplômes comme à Dauphine pour ne citer qu'eux."



Des propos soutenus par Cyril Armange, Directeur Général de Finance Innovation. " Face à l'inflation réglementaire, le contexte est compliqué pour nos jeunes entreprises . Cependant, elles ne doivent pas oublier que les banques sont justement les premiers clients de la plupart des produits qu'elles développent. Donc, un fois l'étape cruciale du "Proof of Concept" passée, les banques devraient suivre".



Quels leviers pour poursuivre cette innovation dans le WEB3 ?

Quels seraient alors les leviers qui permettraient à la France de devenir une grande nation du WEB3 ?

"Pour ma part, et nous l'avons déjà un peu évoqué : il faudrait que nous établissions de véritables diplômes sur la révolution blockchain. Aujourd'hui, il y a trop peu de formations, ce qui limite le vivier des talents mais aussi des projets. Sur un autre niveau, ce qui nous pénalise aujourd'hui, ce sont aussi les différentes errances réglementaires. Celles relevant de la loi de finances par exemple , comme la fiscalité. Comment construire quand le cadre change de manière permanente ? Comment se lancer dans l'innovation en misant sur le Crédit Impôt recherche si vous ne savez pas si ce dispositif existera encore dans quelques semaines ? La compétitivité de la France ne se limite pas à un cadre réglementaire comme MiCA, elle est assujettie à un cadre fiscale, à un cadre éducatif. Si nous voulons faire de la France, une des places fortes pour le Web3, il faudra s'emparer de tous ces sujets." relate Elodie Trevillot.



"Tout à fait d'accord. Nous nous devons aussi de favoriser les collaborations entre les grands groupes et les startups et pourquoi pas favoriser des consortium entre acteurs du WEB3. L'enjeu étant de développer le business pour les entreprises quelle que soit leur taille." confirme Laurent Ovion.



Cependant, certaines rengaines semblent encore avoir la vie dure comme l'amalgame entre WEB3, Crypto et donc blanchiment d'argent. "Il nous faut absolument démontrer que le WEB3 n'est pas un sujet de recherche mais un véritable sujet opérationnel et poursuivre la pédagogie."



Expliquer, démontrer et peut-être (sûrement ?) convaincre... Telles seront les missions de cet écosystème Web3 dans les années à venir.

Prochain bilan : l'an prochain dès la sortie du deuxième opus de cette étude.



méthodologie Collecte de données quantitatives par questionnaire

Un questionnaire a été diffusé auprès de 73 acteurs de l’écosystème Web3 français, incluant des startups, des scale-ups, des grandes entreprises, des associations professionnelles et des experts académiques.

Ce questionnaire visait à :

- Identifier les caractéristiques des acteurs du Web3 (taille des organisations, secteurs d’activité, technologies développées et/ou utilisées (blockchain, NFTs, DeFi, etc.)).

- Cerner les défis majeurs rencontrés comme le recrutement, l'adoption des technologies Web3, l'adaptation au cadre réglementaire ou encore la recherche de financements.

- Évaluer la perception du marché aux travers des attentes des acteurs sur le potentiel et les limites de l’écosystème.



Approche qualitative avec des entretiens d’acteurs clés

En complément du questionnaire, des entretiens ont été menés avec des personnalités influentes et des entreprises pionnières du Web3. Ces échanges ont permis d’approfondir des sujets complexes et de recueillir des perspectives variées sur :

+ Les opportunités et défis spécifiques à travers l’exploration des secteurs comme la finance décentralisée, le gaming blockchain et les applications immersives.

+ Les dynamiques de collaboration avec les partenariats entre startups et grandes entreprises, le rôle des régulateurs et l’implication des investisseurs.

+ L’avenir du Web3 avec des visions stratégiques et une anticipation des changements à venir, tant sur le plan technologique que réglementaire. Imprimer Partager



