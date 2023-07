Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | Faustine Fleuret reconduite à la présidence de l'Association pour le Développement des Actifs Numériques Faustine Fleuret, présidente depuis 2021 de l'ADAN, vient d'être reconduite dans ses fonctions au conseil d'administration de l'Association pour le Développement des Actifs Numériques. Huit nouvelles entités ont fait leur entrée au conseil : La banque Delubac &c Cie, Binance France, Challenger Deep SAS, cube3, DLPK, Fireblocks, ORWL, Société Générale Forge. L’Adan (Association pour le développement des actifs numériques) rassemble plus de 200

professionnels





Un Conseil d’administration élargi et renouvelé

Les entreprises Web 3 ont tranché entre les 23 candidats, et élu les nouveaux représentants qui composeront le Conseil d’administration de l’Adan aux côtés des Présidents de Comité de l'Association dont la place était assurée. Siègeront donc pour les deux prochaines année à la tête de l'Association aux côtés de Frédéric Montagnon (Arianee) et de Marc Zeller (Aave-Chan Initiative), huit nouvelles entités qui font leur entrée au Conseil de l’Adan :

● Banque Delubac & Cie, représentée par Joël-Alexis Bialkiewicz

● Binance France, représenté par Stéphanie Cabossioras

● Challenger Deep SAS - Kaiko, représenté par Bediss Cherif

● cube3, représenté par Valentin Demé

● DLPK, représenté par Laurent Ovion

● Fireblocks, représenté par Michael Shaulov

● ORWL, représenté par William O’Rorke - également Président du Comité Juridique de l’Adan

● Société Générale Forge, représentée par Stéphane Blémus



Trois autres personnalités ont également vu leur mandat renouvelé par les adhérents de l'Adan :

● Coinhouse SAS, représenté par Nicolas Louvet - également Président du Comité PSAN de l’Adan

● KPMG France, représenté par Stanislas Barthélémy

● Nomadic Labs, représenté par Hadrien Zerah



Au-delà d’entreprises françaises natives du secteur, la désormais présence au sein du Conseil d’administration de groupes d’envergure internationale et d’entreprises plus traditionnelles, telles que des établissements bancaires, témoigne de l’institutionnalisation de l’Association mais aussi du secteur Web 3 lui-même.



Une présidence sous le sceau de la continuité, au service de grandes ambitions Faustine Fleuret, candidate à sa réélection, s'est pour sa part vue confortée dans son rôle de Présidente de l’Adan. Elle entame ainsi un second mandat avec la volonté de poursuivre les nombreux travaux engagés avec son équipe depuis 2021, sur des thèmes structurants pour l’avenir du secteur :

● Soutenir le développement de ses membres dans une démarche d’européanisation ;

● Démocratiser les cas d’usages du Web 3 dans toute leur diversité ;

● Renforcer les liens avec les acteurs institutionnels et les décideurs publics.



« La volonté croissante d’implication des membres, que prouvent notamment les nombreuses candidatures à rejoindre le Conseil d’Administration et la participation massive des adhérents lors de l’Assemblée générale, témoigne du rôle désormais incontournable de l’Association et de l’importance du

travail qui reste à accomplir. Aux côtés de ce Conseil qui allie nouveauté et continuité, je suis véritablement honorée, enthousiaste et confiante que ce nouveau mandat confirmera la trajectoire de l’Adan vers une représentation toujours plus large et efficace du Web 3 en Europe. résume Faustine Fleuret, Présidente de l’Adan.



À propos de l’Adan

L’Adan (Association pour le développement des actifs numériques) rassemble plus de 200 professionnels - nouveaux acteurs et entreprises établies - qui développent au quotidien l’innovation et les cas d'usage du web décentralisé dans tous les pans de l’économie. En levant les obstacles à

leur croissance et leur compétitivité, l’Adan œuvre à l’émergence et au rayonnement des champions français et européens au service de notre souveraineté numérique. L’Adan promeut un encadrement adapté, proportionné et catalyseur de l'innovation, mais aussi une meilleure compréhension des nouvelles technologies blockchain, des crypto-actifs et de leurs opportunités.

ADAN Réuni pour la première fois ce jour, le nouveau Conseil d'administration de Adan a avalisé les conclusions de l'Assemblée générale, qui avait réuni l'ensemble de ses adhérents le 27 juin dernier. Les membres du Conseil pour les deux années à venir sont désormais connus : aux côtés d’administrateurs historiques, de nouveaux visages font ainsi leur entrée à la gouvernance de la principale fédération professionnelle du Web 3 en Europe. Faustine Fleuret a, pour sa part, été reconduite à la tête du Conseil.Un Conseil d’administration élargi et renouveléLes entreprises Web 3 ont tranché entre les 23 candidats, et élu les nouveaux représentants qui composeront le Conseil d’administration de l’Adan aux côtés des Présidents de Comité de l'Association dont la place était assurée. Siègeront donc pour les deux prochaines année à la tête de l'Association aux côtés de Frédéric Montagnon (Arianee) et de Marc Zeller (Aave-Chan Initiative), huit nouvelles entités qui font leur entrée au Conseil de l’Adan :● Banque Delubac & Cie, représentée par Joël-Alexis Bialkiewicz● Binance France, représenté par Stéphanie Cabossioras● Challenger Deep SAS - Kaiko, représenté par Bediss Cherif● cube3, représenté par Valentin Demé● DLPK, représenté par Laurent Ovion● Fireblocks, représenté par Michael Shaulov● ORWL, représenté par William O’Rorke - également Président du Comité Juridique de l’Adan● Société Générale Forge, représentée par Stéphane BlémusTrois autres personnalités ont également vu leur mandat renouvelé par les adhérents de l'Adan :● Coinhouse SAS, représenté par Nicolas Louvet - également Président du Comité PSAN de l’Adan● KPMG France, représenté par Stanislas Barthélémy● Nomadic Labs, représenté par Hadrien ZerahAu-delà d’entreprises françaises natives du secteur, la désormais présence au sein du Conseil d’administration de groupes d’envergure internationale et d’entreprises plus traditionnelles, telles que des établissements bancaires, témoigne de l’institutionnalisation de l’Association mais aussi du secteur Web 3 lui-même.Une présidence sous le sceau de la continuité, au service de grandes ambitions Faustine Fleuret, candidate à sa réélection, s'est pour sa part vue confortée dans son rôle de Présidente de l’Adan. Elle entame ainsi un second mandat avec la volonté de poursuivre les nombreux travaux engagés avec son équipe depuis 2021, sur des thèmes structurants pour l’avenir du secteur :● Soutenir le développement de ses membres dans une démarche d’européanisation ;● Démocratiser les cas d’usages du Web 3 dans toute leur diversité ;● Renforcer les liens avec les acteurs institutionnels et les décideurs publics.« La volonté croissante d’implication des membres, que prouvent notamment les nombreuses candidatures à rejoindre le Conseil d’Administration et la participation massive des adhérents lors de l’Assemblée générale, témoigne du rôle désormais incontournable de l’Association et de l’importance dutravail qui reste à accomplir. Aux côtés de ce Conseil qui allie nouveauté et continuité, je suis véritablement honorée, enthousiaste et confiante que ce nouveau mandat confirmera la trajectoire de l’Adan vers une représentation toujours plus large et efficace du Web 3 en Europe. résume Faustine Fleuret, Présidente de l’Adan.(Association pour le développement des actifs numériques) rassemble plus de 200 professionnels - nouveaux acteurs et entreprises établies - qui développent au quotidien l’innovation et les cas d'usage du web décentralisé dans tous les pans de l’économie. En levant les obstacles àleur croissance et leur compétitivité, l’Adan œuvre à l’émergence et au rayonnement des champions français et européens au service de notre souveraineté numérique. L’Adan promeut un encadrement adapté, proportionné et catalyseur de l'innovation, mais aussi une meilleure compréhension des nouvelles technologies blockchain, des crypto-actifs et de leurs opportunités.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment









Articles similaires < > L'université Paris Dauphine - PSL initie des NFT pour certains de ses diplômes. Inflection AI annonce une levée de fonds de 1,3 milliard de dollars Finegan annonce le lancement d’une offre à destination des PSAN