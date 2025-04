Etude | Solana et l'essor des stablecoins : une nouvelle ère pour les paiements numériques ?

L'essor des stablecoins sur Solana ne se limite pas aux échanges de cryptomonnaies. Ils jouent également un rôle déterminant dans la finance décentralisée (DeFi), les paiements transfrontaliers et l'inclusion financière. Dans des pays confrontés à une forte inflation, comme l'Argentine ou le Venezuela, ces actifs permettent aux citoyens et aux entreprises de protéger leur pouvoir d'achat en accédant à des dollars numériques sans passer par le système bancaire traditionnel.



L'étude met également en avant l'intégration des stablecoins sur Solana dans les paiements commerciaux. Des entreprises comme Shopify et Stripe ont récemment adopté ces solutions pour offrir des règlements plus rapides et moins coûteux à leurs utilisateurs.