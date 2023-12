Doors3 et Cohort dévoilent leur collaboration avec la marque de prêt-à-porter, AMI pour le lancement d'un drop exclusif

Collaborer avec une maison de mode comme AMI est à la fois passionnant et exigeant car c’est une marque iconique avec une vraie empreinte créative et un ADN très fort. Cette opération de Noël constitue une première pierre d’un projet plus large mêlant la technologie au service des enjeux de la marque et nous sommes particulièrement excités à l’idée de la dévoiler au grand public, et notamment aux fans de la marque présents partout dans le monde. C’est aussi l’occasion de démontrer une fois de plus l’apport indéniable du Web3 dans les enjeux d’engagement client pour une marque afin de construire son positionnement d’aujourd’hui et de demain notamment auprès de la nouvelle génération”

L'opération est un drop exclusif, basé sur les NFT émis via la solution technologique Cohort. 999 “AMI Mystery Box” sont mises en vente,chacune donnant accès à un cadeau unique : une piècenemblématique AMI ou une expérience unique. Un clin d'oeil au chiffre 9, porte bonheur d’Alexandre Mattiussi, Fondateur et Directeur Créatif d’AMI.En plus de ce cadeau exceptionnel révélé le 25décembre, les heureux acquéreurs accéderont à un contenu digital exclusif à découvrir immédiatement sur amiparis.com ainsi qu’à deux ventes privées en ligne réservées aux détenteurs, d’une Mystery Box, en mars et septembre 2024.Le 25 décembre, chaque détenteur recevra un e-mail dévoilant le cadeau AMI contenu dans sa Mystery Box, parmi une sélection à retrouver sur https://mysterybox.amiparis.com/. Parmi les cadeaux uniques on retrouve par exemple les expériences suivantes :- Une expérience pour deux pour venir vivre le défilé AMI Automne-Hiver 2024 tous frais payés transport inclus.- Une conversation avec Alexandre Mattiussi; l’occasion de lui demander tout ce que vous voulez savoir sur AMI, sur ses inspirations et sur ses futurs projets pour la Maison.- Une sélection de pièces issues des dernières collections AMI dont la collection Capsule d’Hiver AMI.Cette collaboration entre DOORS3 et AMI, en partenariat avec COHORT, solution Plug&Play transformant les comptes clients des grandes marques en un média interactif et addictif, et LA FOURMI, une agence créative, représente un mariage innovant entre la mode et la technologie, démontrant comment les marques avant-gardistes peuvent exploiter le potentiel des NFT pour offrir des expériences exclusives à leurs clients. Les passionnés de mode et les adeptes de la blockchain sont invités à se plonger dans cette expérience unique pour les fêtes de fin d’années présageant de nouvelles expériences tout aussi immersives dans les prochains mois.Karen Jouve, CEO de Doors3 commente : “