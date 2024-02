Alyra, l'école pionnière de la blockchain, s'offre un nouvel actionnaire majoritaire

Nous recherchions un projet qui puisse nous impliquer tous les deux

Après 27 ans dans le conseil en recrutement, il est évident qu'en matière d'identification des besoins des entreprises, le développement des compétences en matière de blockchain s'est imposée

Nous sommes devenus actionnaires majoritaires mais Jérémy continue de piloter Alyra et de conduire l'accélération de son développement

Nous envisageons de tripler le nombre de salariés dans les 5 prochaines années avec des ambitions assez fortes notamment en Europe

Nous pourrions avoir des relais d'Alyra dans les pays cibles. Quant au contenu des formations, il est en perpétuelle évolution

Alyra, vous connaissez ? Pour qui met un orteil dans le monde du WEB3 et se renseigne sur les acteurs de référence, le nom de l'école arrive presque en tête de liste.C'est dès 2018 que Jérémy Wauquier lance le concept de la formation à distance (100 % en ligne donc) à destination des développeurs soucieux de comprendre le déploiement de la blockchain. Très techniques, les formations blockchain d'une durée de 12 semaines, sont désormais au nombre de trois (Développeur Blockchain, Consultant Blockchain, Consultant en finance décentralisée) auxquelles se sont récemment adjointes des formations de développeurs IA et de consultants IA.Depuis 6 ans, Alyra a formé quelque 1000 professionnels. Une initiative pionnière dans le monde du WEB3 mais très embryonnaire dans l'univers de la formation, en général.D'autant plus que des initiatives similaires et/ ou parfois intégrées dans un univers beaucoup plus entrepreneurial se sont entre temps montées à l'instar de la BBS nichée au coeur de pépinière WEB3, PyratzLabs.Afin de changer d'échelle, Jérémy Wauquier a donc initié un process d'ouverture de capital. Et c'est son conseil, Kray & Co, qui a fait le lien. Le choix s'est porté sur MBGO Dev, la holding familiale du couple, Gwendoline et Matthieu Beaurain." relate le couple. Matthieu Beaurain est le fondateur et président de Lincoln HR group, un cabinet d'Executive Search qui a intégré The Talent Club. Quant à Gwendoline Beaurain, elle est consultante formatrice spécialisée dans le digital et plus particulièrement dans le WEB Marketing." relate Matthieu Beaurain. Même constat du côté de Gwendoline qui veille à l'évolution du secteur du WEB Marketing depuis plus de 20 ans également.". A leurs côtés, Jérémy Wauquier demeure donc actionnaire et un pool comprenant les salariés d'Alyra est aussi, désormais au capital de l'entreprise.Aujourd'hui, Alyra réalise un chiffre d'affaires compris entre 3 et 4 millions d'euros, ses formations sont uniquement dispensées en français (seulement accessibles aux pays francophones, donc) et compte une douzaine de collaborateurs.. "L'idée serait de déployer la plateforme, les formations... en anglais et en espagnol. Et si la croissance organique est la priorité, rien ne semble exclure les opérations de croissance externe.Anne-Laure Allain