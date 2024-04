Nominations | DeluPay nomme Philippe Lazare et Adrien Touati au sein de son Conseil d’Administration

Nous sommes très heureux d’annoncer les nominations de Philippe Lazare et d’Adrien Touati, deux leaders emblématiques du paiement en France. Philippe Lazare a fait d’Ingenico un leader mondial du paiement et Adrien Touati a révolutionné les paiements professionnels avec manager.one. Leur engagement auprès de DeluPay va nous aider à réaliser plus rapidement notre ambition de libérer les commerçants et les consommateurs du joug des cartes bancaires.

La solution DeluPay est une véritable innovation dans le domaine du paiement. Par ses choix technologiques et son architecture qui s’affranchit de la carte bancaire elle apporte sécurité, fluidité et facilité d’usage aux consommateurs ainsi qu’aux commerçants.

Nous allons connaître de nombreuses révolutions dans l’univers du paiement. DeluPay a les cartes en main pour de devenir l’acteur principal de cette révolution

», explique Joël-Alexis Bialkiewicz Fondateur et CEO de DeluPay A propos deest membre du Conseil d'Administration de la Française des Jeux et PDG d'Ingenico de 2007 à 2018. Il a accompagné la société dans sa transformation de simple concepteur de matériel informatique en leader mondial des transactions de paiement sécurisées. Philippe Lazare est l’un des grands dirigeants français, passé par le groupe PSA, Thalès, Air France et La Poste, et l’un des plus grands experts du paiement.a commencé sa carrière auprès de Xavier Niel en dirigeant une filiale d'Iliad, la maison mère de Free, où il créera plusieurs innovations pour le groupe comme le contrôle parental, l'enregistrement à distance de la télévision ou bien encore la télécommande sur mobile. Il fondera en 2011 Recatch, éditeur de l'application mobile Télé-Loisirs, revendu au Groupe Prisma quatre ans plus tard. En 2016 il a l’audace de s’attaquer à l’industrie bancaire en créant manager.one, une banque en ligne pour les professionnels. manager.one atteindra la rentabilité en moins de 5 ans et est l’une des fintechs françaises les plus innovantes et les plus prometteuses de ces dernières années. Adrien Touati a récemment été nommé dans le Top 5 Fintech de l'Institut Choiseul.».