Cohort, s'allie avec Doors3 et Journée Technologies pour offrir une boite à outils WEB3 aux marques

Cohort, vous connaissez ? Il s'agit d'une jeune startup fondée en 2022 spécialisée dans l'activation et l'optimisation marketing des marques grâce aux technologies WEB3. Créée au sein d'eFounders, l'entreprise a officialisé au début de cette année un premier tour de table de 3,2 millions d'euros mené par Iris Capital et Axeleo Capital, avec la participation du startup studio et de business angels comme Camille Tyan (Payplug), Guillaume Princen (Stripe), Brian O’Hagan (Sorare) et Marianne Gosset (The Socialite Family). A l'occasion du dernier salon Tech for Retail qui se tenait les 28 et 29 novembre Porte de Versailles à Paris, sa co-fondatrice Séraphie de Tracy, est venue soutenir sa nouvelle alliance complémentaire avec le cabinet de conseil indépendant Doors 3 et le fournisseur de technologies immersives, Journee. Ensemble, ils ont dans un premier temps présenté un livre blanc - "Revolutionizing Retail - avant d'officialiser, la possibilité pour les marques de bénéficier d'un accompagnement "triptyque". Lancée, il y a un an et demi, à peine, Cohort accompagne déjà une vingtaine de marques dans l'optimisation de leur narration afin de capter le temps d'attention nécessaire des consommateurs, le tout en s'appuyant sur les technologies WEB 3. C'est un peu obscur ? Alors passons au cas d'usage. Puisque Cohort s'est illustrée dès sa première année d'exercice à l'occasion, du Live Show Etam qui s'est tenu en octobre dans le Jardin des Archives Nationales, et qui a été diffusé en streaming. Une sélection de body du défilé a fait l'objet d'un déploiement en NFT, les spectateurs en faisant l'acquisition durant le show bénéficiaient alors de contenus exclusifs et autres avantages comme l'accès à l'organisation d'une private shopping party dans le magasin de leur choix. Techniquement, ces fameux acheteurs ont donc créé un Wallet leur permettant de posséder des actifs sur la blockchain, le tout sans le savoir. "Une opération qui a contribué au doublement du panier moyen et au rajeunissement de la cible" relate Séraphie de Tracy. Si l'opération telle quelle ne sera pas forcément renouvelée (pour cause notamment de complexité de confection par rapport aux body du défilé), la co-fondatrice nous a glissé que les équipes du groupe de lingerie & de mode travailleraient déjà à une proposition plus "pérenne" de ce système d'activation marketing, toujours avec l'appui de Cohort. "Nous avons aussi Bouygues Telecom comme clients. Nous avons travaillé avec eux sur un programme d'engagement en rapport avec leur proposition de forfait mobile, responsable & solidaire : Source. (...) Nous avons déployé une solution jouant sur la gamification et le parrainage et grâce à cela, nous avons pu constater que les clients passaient jusqu'à deux fois plus de temps sur l'application" conclut Séraphie de Tracy.

