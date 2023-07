Accueil Envoyer Imprimer Partager L'université Paris Dauphine - PSL initie des NFT pour certains de ses diplômes. L’Université Paris Dauphine - PSL annonce en collaboration avec Doors3 un drop NFT exclusif nommé “Nifty Dauphine” pour les étudiants certifiés Blockchain - Finance décentralisée (DeFi) de son département de formation continue "Dauphine Executive Education". Il s'agit de la première collection NFT dans l'enseignement supérieur français.



Une collection NFT pionnière

Chaque Certificat Nifty Dauphine représente une création digitale unique, mettant en valeur les compétences, les connaissances et les réalisations exceptionnelles de chaque étudiant. En collaboration avec Doors3, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans le Web3, l’Université Paris

Dauphine - PSL offre à ses étudiants certifiés Blockchain - Finance décentralisée (DeFi), la possibilité de recevoir leurs diplômes sous forme de jetons non fongibles (NFT). Les NFT, qui reposent sur la technologie blockchain, proposent une expérience inédite et interactive permettant aux étudiants de

célébrer de manière ludique leur fin d’études.



Une remise de diplôme en 2 temps

Le drop des 26 NFT “Nifty Dauphine” du 6 juillet 2023 offre aux diplômés l’occasion de posséder un NFT et de saisir toute sa valeur numérique réelle, renforçant ainsi l'authenticité et l'unicité de chaque certificat de manière remarquable.

La remise physique des diplômes aura lieu le 22 novembre dans le cadre des Dauphine Digital Days à l’occasion d'une demi-journée dédiée à la blockchain et à l'écosystème Web3 qui réunira des experts Web3 & financiers, des professionnels du numérique et les certifiés du Certificat Blockchain - Finance

décentralisé (DeFi).



L’innovation au coeur de l’éducation

Cette collection de NFT “Nifty Dauphine” plonge les étudiants dans un écosystème numérique en constante évolution et prouve leur expertise dans le Web3. Ce certificat numérique va bien au-delà d’un simple diplôme, il reflète l'engagement de l’Université de Paris Dauphine-PSL pour ses étudiants

en étant un moteur de changement et d’innovation. Les Nifty Dauphine de l'année 2023 marquent le début d'une communauté appelée à se développer dans la sphère du Web3.

"Nous sommes ravis de collaborer avec Doors3 pour offrir à nos diplômés une expérience unique grâce au drop NFT. Cette initiative reflète notre volonté de rester à la pointe de l'innovation et de fournir à nos diplômés des outils modernes pour valoriser leurs réalisations académiques". déclare le professeur Hervé Alexandre, responsable du Certificat Blockchain - Finance décentralisée (DeFi).

“Accompagner une université aussi emblématique que l’Université Paris Dauphine-PSL est forcément un challenge passionnant. Le Web3 offre de nouveaux outils et opportunités de collaboration et d’innovation aux acteurs privés mais aussi publics. Ces technologies peuvent révolutionner le monde de l’éducation et l’apprentissage en général en crédibilisant et en donnant une valeur officielle à des micro certifications. Source de motivation des apprenants, les token permettent aussi d’améliorer la qualité de l’apprentissage et d’innover pour des établissements emblématiques comme l’Université Paris Dauphine-PSL. Nous sommes fiers d’accompagner ces changements profonds au service des enjeux de demain.” précise Karen Jouve, CEO et co-fondatrice de Doors3.



L’actualité de Dauphine Executive Education :

Jeudi 14 septembre 2023 : prochaine rentrée du Certificat Blockchain - Finance décentralisée (DeFi).



À propos de Dauphine Executive Education

Avec 3600 cadres formés chaque année, l’Université Paris Dauphine-PSL est la référence universitaire pour la formation continue des managers, dirigeantes et dirigeants. Proposés à Paris ou à l’international, les programmes de Dauphine Executive Education répondent pleinement aux enjeux

contemporains des entreprises et des organisations non marchandes, avec différentes spécialisations de pointe et d’innovation.

Diplômante, certifiante ou sur mesure en intra-entreprise, l’offre de formation bénéficie également du rayonnement de PSL (Paris Sciences et Lettres), dont l’Université Paris Dauphine-PSL est établissement-composante, et d’un positionnement d’excellence dans les classements internationaux

(1re université française au Times Higher Education et 38ème au classement mondial de Shanghai).



À propos de DOORS3

Doors3 est le premier cabinet de conseil indépendant spécialisé dans le Web3. Réflexion stratégique, exécution des projets, acculturation et structuration des équipes internes, le cabinet est devenu l’un des acteurs incontournables de l’écosystème grâce à des méthodologies innovantes, des équipes engagées et une vision à 360° des enjeux du marché. Dans un monde en constante évolution où les vagues technologiques viennent bousculer le quotidien des marques, Doors3 s’érige comme le partenaire de confiance des dirigeants pour les aider à imaginer, construire et déployer leur présence de demain.

Doors3 évolue au sein de Doors Consulting Group, premier acteur Web3 global au service des marques et corporate.

DOORS3



À propos de l’Université Paris Dauphine-PSL

L’Université Paris Dauphine - PSL est l'institution d'enseignement supérieur de référence dans le domaine des sciences des organisations et de la décision.

Grand établissement, à la fois université et grande école, elle développe depuis sa création en 1968 un modèle innovant pour :

○ La qualité et la sélectivité de ses formations pluridisciplinaires en Licence, Master et Doctorat, avec 9500 étudiants, 3800 cadres en formation continue et 305 doctorants ;

○ Une recherche de pointe menée dans ses six laboratoires (CR2D - Droit, DRM - Gestion, LAMSADE - Informatique, CEREMADE - Mathématiques appliquées, LEDa - Economie, IRISSO - Sciences sociales), dont 5 sont associés au CNRS ;

○ Ses relations étroites avec le monde socioéconomique et un puissant réseau de 100 000 alumni ;

○ Son engagement responsable et sa créativité.

