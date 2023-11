Accueil Envoyer Imprimer Partager Cohort, Doors3 et Journee font équipe lors de Tech For Retail et publient un rapport sur l’usage des technologies émergentes (web3, IA..) par l’industrie du retail Trois entreprises technologiques de premier plan ont publié un nouveau rapport industriel sur la nécessité d'évolution de l'industrie du retail pour mieux engager les générations adeptes de la technologie. Cohort, la solution de marketing plug-and-play permettant aux marques de dialoguer directement avec leurs clients sur leurs propres canaux. Le deuxième acteur est Doors3, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans le Web3. Enfin, le troisième contributeur est Journee Technologies, la plateforme technologique primée utilisée par les entreprises pour construire des solutions web immersives. Les 3 entreprises ont allié leurs expertises et publié conjointement le livre blanc aujourd'hui lors de l'événement Tech for Retail mondialement reconnu à Paris - le salon européen

du commerce de détail dédié aux innovations technologiques et éco-responsables.

Leur livre blanc, intitulé "Revolutionizing Retail: How to Engage a New Generation with Emerging Technologies", dissèque l'impact des générations Z et Alpha sur les secteurs du retail et du luxe, mettant en lumière les technologies émergentes clés pouvant aider les entreprises à répondre à cette nouvelle génération de consommateurs.

Le rapport examine plusieurs cas d'utilisation récents tels que Lacoste, Etam, et bien d'autres, explorant les personas des consommateurs, les capacités disruptives des technologies émergentes telles que le Web3 et le Metaverse, et évaluant les marques qui ont navigué dans ces nouvelles technologies - en générant des indicateurs clés de performance (KPI), des métriques de retour sur investissement (ROI), des stratégies d'acquisition de clients et des insights d'engagement à la suite de leurs succès. Il comprend également des interviews exclusives avec des leaders de l'industrie fournissant des perspectives sur l'avenir de l'engagement client.



Un stand partagé pour une expérience unique

Les trois entreprises, profitent de l'événement Tech for Retail pour partager leurs découvertes et stratégies pour l'industrie du retail en matière d'engagement des jeunes générations. Des programmes de fidélité numériques et du marketing Web3 aux expériences de commerce immersif et aux intégrations dans le Metaverse. Le livre blanc est présenté lors de l'événement.



"Le Retail entre dans une nouvelle ère en termes de relations avec la clientèle. Les consommateurs attendent plus de personnalisation et de sens dans leur interaction avec les marques. Le modèle actuel où la plupart des données des consommateurs (à l'exception des données transactionnelles) sont détenues par des marketplaces et des plateformes tierces est profondément remis en question, car l'accès aux données devient crucial. Chez Cohort, nous croyons que les détaillants et les marques construiront leur croissance future et leur succès sur des données riches.

Cependant, obtenir des données riches est un défi pour la plupart aujourd'hui. Nous aidons les détaillants et les marques à offrir des expériences simplement formidables qui inciteront les clients à passer plus de temps sur leurs propres canaux et à

partager volontairement plus de données sur eux-mêmes." Séraphie de Tracy, PDG et co-fondatrice de Cohort



" Nous ne sommes plus dans une ère de spéculation et de mots à la mode, nous entrons dans une nouvelle ère où le Web3, le Metaverse et le Gaming deviennent des outils concrets pour les marques. À un moment où le secteur du commerce de détail est confronté à d'importants défis en termes d'expérience client, d'excellence opérationnelle et de modèle économique, les technologies émergentes sont un moyen inestimable de relever ces défis et ainsi d'atteindre la prochaine génération en

construisant des cas d'utilisation à long terme et durables. Il est temps de construire la prochaine génération d'histoires du commerce de détail et de développer de nouvelles applications alimentées par le Web3 pour répondre aux objectifs stratégiques clés et devenir les leaders de la transformation de demain. " Karen Jouve, PDG et co-fondatrice du Doors Consulting Group



"L'évolution du Retail ne concerne pas seulement l'adoption de nouvelles technologies ; c'est une réimagination complète de l'expérience du consommateur. À mesure que de plus en plus de marques intègrent des technologies transformatrices, nous créons une narration où la signification et la durabilité deviennent les pierres angulaires de chaque interaction. L'objectif final n'est pas de remplacer l'élément humain, mais de l'améliorer, et c'est la nouvelle renaissance du commerce de détail - une ère où la technologie n'éclipse pas l'expérience humaine, mais travaille en concert pour créer quelque chose de plus grand. " Nicolas Votano, CRO Journee

À propos de Cohort

Cohort redéfinit l'engagement client avec sa solution de marketing plug-and-play qui réinvente le compte client,

permettant aux marques de doubler la fréquence d'achat, de conserver le contrôle des données clients et de réduire

les dépenses publicitaires jusqu'à 25%. En un peu plus d'un an, plus de 20 grandes marques ont transformé leurs

comptes clients traditionnels en un hub d'engagement et d'expérience où les clients aiment se connecter. La

plateforme intuitive de glisser-déposer de Cohort, complétée par des intégrations transparentes avec des tiers,

permet aux marques de créer facilement des parcours d'engagement complexes et personnalisés. Grâce à la

personnalisation, à la gamification et à l'activation communautaire, les clients bénéficient d'une expérience plus

grande s'intégrant facilement dans les opérations commerciales existantes.

COHORT



À propos de Doors3 :

Doors3 est le premier cabinet de conseil indépendant spécialisé dans le Web3 et le Metaverse. Doors3 représente un

écosystème exclusif de constructeurs dédiés à aider les marques à entrer dans le nouveau monde passionnant du

Web3 de manière durable et à long terme. Le groupe de consultation Doors se compose de trois entités leaders de

l'industrie qui guident les marques dans le développement de leurs projets Web3, de la réflexion stratégique à

l'exécution du projet, tout en respectant nos valeurs fondamentales de transparence, d'agilité et d'engagement.

Déjà primée, l'entreprise Doors3 assiste plus de 40 grandes marques et a développé des outils exclusifs en interne,

des méthodologies innovantes et une expertise solide pour optimiser la stratégie Web3 et minimiser les risques.

DOORS 3



À propos de Journee :

Journee Technologies est un fournisseur leader de technologies immersives sur le Web qui exploite une plateforme

de metaverse en tant que service, connectant les personnes et les marques à travers des espaces numériques

révolutionnaires. Journee collabore avec des marques, des agences, des partenaires Web3, et plus encore, pour

permettre des cas sensationnels de metaverse d'une qualité optimale, accessibles à tous, n'importe où, directement

dans leur navigateur.

