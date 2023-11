Adan : création du comité Tokenisation présidé par Mark Kepeneghian

Et de 5 ! L'ADAN vient donc de se doter d'un cinquième comité ! Donc, après le comité "juridique" présidé par Pierre d'Ormesson du cabinet Clifford Chance. Après le comité PSAN/CASP, présidé par Nicolas Louvet, de la société Coinhouse et Coinhouse Custody Services. Après le comité DEFI, présidé par Marc Zeller, Fondateur d'Aave Chan Initiative. Après le comité NFT, présidé par Frédéric Montagnon, de la société Arianee... L'Association pour le Développement des Actifs Numériques dévoile son comité Tokenisation présidé par Mark Kepeneghian, CEO de Kriptown. Et pour qui a déjà échangé avec Mark Kepeneghian c'est effectivement entre les mains d'un véritable spécialiste convaincu et pédagogue que l'ADAN a confié son dernier groupe de réflexion. Diplômé de l'ESCP-Europe, Mark Kepeneghian a tout d'abord co-fondé Aspix, un outil de veille informative dédié au monde de la finance regroupant articles & tweets. Puis, en 2017, il a fondé Kriptown qui se définit comme une neo-bourse européenne dédiée aux PME et aux Start-ups. Membre de l'Adan depuis un peu moins de deux ans, il est aussi au board de France Fintech et pilote le groupe de travail DLT TSS au sein de Paris Europlace. Félicitations au nouveau président !

Investment Executive Search |

RSS |

Publicité |

Mentions légales |

Cookies Les meilleurs placements | Investir en bourse

Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibited

Finyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris. Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibitedFinyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris.