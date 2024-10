WEB3 : Faustine Fleuret quittera l'ADAN d'ici la fin de l'année

" C'est une décision qui m'appartient totalement. J'ai pris soin il y a deux semaines maintenant, d'envoyer un e-mail de façon à ne prendre personne de court sur le sujet et que l'on puisse organiser la suite sereinement. Je sens que c'est le bon moment pour moi et j'ai préféré anticiper et prévenir afin de préserver ce que nous avons construit au cours des 5 dernières années, puisque de toute façon, je n'aurais pas briguer de troisième mandat. " relate Faustine Fleuret qui reste à ce jour Présidente et Directrice générale de l'ADAN.



Cette décision personnelle aurait donc surpris l'ensemble des membres du conseil d'administration, des salariés de l'ADAN et des relations extérieures à l'organisation.

Car, si la jeune femme est élue à la tête de l'Association professionnelle depuis 3 ans et demi (mai 2021 - les mandats durent 2 ans), elle oeuvre pour l'ADAN depuis ses débuts puisqu'elle en est la co-fondatrice avec le premier président : Simon Polrot (janvier 2020) et l'ensemble des 11 entreprises fondatrices de l'ADAN.

Aujourd'hui, l'Association des Professionnels du WEB3 est passée de 11 à 200 membres, a gagné des combats allant des PSAN à MiCA, de la France à la dimension européenne (un bureau a été ouvert à Bruxelles), des prestataires en crypto aux problématiques des créateurs de jeux vidéo. S'est en bref, mutée de "petite organisation" dédiée aux pionniers d'un écosystème naissant en, une véritable représentation réunissant l'ensemble ou presque des acteurs de la révolution blockchain. Joli parcours donc, résultat d'un travail sans relâche et d'une énergie communicatrice.



Au cours des 5 dernières années, Faustine Fleuret n'a eu de cesse d'être présente sur les plateaux de TV, dans les webinars, sur la scène des conférences à Bercy comme dans des plus petites villes, pour partager de manière pédagogue son savoir sur les actifs numériques et faire entendre la parole de ses adhérents.



Alors comment va se passer la suite ?

Niveau calendrier cela reste un peu flou. Faustine Fleuret reste bien dans ses fonctions jusqu'à la fin de cette année. Mais on parle de "ses fonctions", car elle est à la fois directrice générale - donc salariée de l'ADAN - et Présidente du conseil d'administration, donc Elue.

Pour sa fonction salarié (DG), elle est démissionnaire et s'est engagée à rester tant qu'une nouvelle personne ne serait pas en place. Le recrutement est lancée. Il s'agira sûrement d'une personne qui aura cette fonction à temps plein.

Pour sa fonction de Présidente. Elle reste jusqu'à la fin de l'année, avec une incertitude sur la période entre Noël et le jour de l'an.

L'élection pour sa ré-élection ou l'élection de son successeur en assemblée générale doit se faire au plus tard le 27 juin 2025 en Assemblée Générale. Aujourd'hui la date n'est pas connue, car cette date est avant tout fixée en fonction de la clôture des comptes.

Sur ce premier semestre 2025, c'est Laurent Ovion, Vice-Président de l'ADAN qui assurera l'Interim jusqu'aux prochaines élections en 2025.



Si on ne peut pas faire de pronostics, il se pourrait néanmoins qu'il y ait bien deux personnes en remplacement de Faustine Fleuret. Une à la directrice générale, salariée. Et, une à la Présidence, peut-être issue des adhérents...

Aujourd'hui, la "jeune femme " (elle a 30 ans), doit justement déterminer ce qui, dans ses actions passées relevaient de la direction générale et/ou de la Présidence. Et ce, afin de clarifier les rôles pour les futurs candidats.



AL ALLAIN