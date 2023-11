Accueil Envoyer Imprimer Partager ADAN : Election de son nouveau bureau Le Conseil d'administration de l'Adan, l'Association pour la Défense des Actifs Numérique, a élu ses représentants au bureau de l'association.

Mark Kepeneghian, Président de Kriptown, et Laurent Ovion, Directeur Innovation chez DLPK, assumeront désormais le rôle de vice-présidents. Deux membres de l'équipe permanente, Mélodie Ambroise et Jules Dubourg, exerceront pour leur part respectivement les fonctions de Secrétaire et Trésorier de la fédération professionnelle.



Ce sont donc vers des profils complémentaires que se sont orientés les 15 membres dirigeants de l'association : Mark Kepeneghian, Président de la fintech Kriptown, et Laurent Ovion, Directeur Innovation du groupe historique de gestion de patrimoine DLPK.



Diplômé de l'ESCP Europe, Mark Kepeneghian est un entrepreneur dynamique et passionné. Après être passé par le monde de la finance dite « traditionnelle », notamment au sein de Rothschild & Cie, Mark s'est spécialisé dans les réponses offertes par la tokenisation aux risques d'illiquidité dans les entreprises non cotées.

C'est ainsi qu'il y a 6 ans, il cofondait Kriptown, une néo-bourse à destination des PME et des start-ups faisant appel aux technologies blockchain.

Siégeant au Conseil d'administration de France FinTech et dans les instances de travail de Paris Europlace et l’AFG, Mark souhaite désormais réaffirmer son engagement auprès du secteur du Web3 par le biais de la vice-présidence de l'Adan.



« Je tiens à remercier le conseil pour sa confiance qui m'oblige. En tant que Vice-Président, je m'engage à représenter avec authenticité la diversité des membres de l'Adan, des acteurs de la blockchain aux institutions financières, oeuvrant ensemble à forger l'avenir du Web3 en France et en Europe. » précise le chef d'entreprise.



Fort lui aussi d'une expérience entrepreneuriale, Laurent Ovion est avant tout un spécialiste de la transformation numérique au sein d'entreprises établies sur leur marché. Passé par Crédit Mutuel Arkéa et impliqué dans plusieurs groupements Web 3 - blockchain, Laurent s'est lancé le défi de créer des ponts entre cette industrie innovante et celle de la finance. C'est à cet objectif qu'il s'attèle depuis 2018, en occupant le poste de Directeur Innovation & Crypto au sein du groupe DLPK (maison-mère de la plateforme d'investissements dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine, Nortia). L'Adan, dont les membres ont acté à la rentrée 2023 la volonté d'ouvrir l'association à davantage d'opérateurs établis, pourra donc dorénavant compter sur l'expérience de Laurent pour soutenir l'association dans cette mission.



« Merci à chacun pour la confiance qui m'est accordée. Cela renforce l’engagement de DLPK pour une hybridation des activités financières traditionnelles avec les acteurs natifs. Nous porterons la voix de l’ADAN auprès de tous, institutions financières, conseillers en gestion de patrimoine, société de gestion afin de favoriser l’émergence des nouveaux acteurs. » indique à son tour Laurent Ovion.



Aux côtés de Faustine, Mark et Laurent, siègeront en outre au sein du bureau Mélodie Ambroise, directrice stratégie et relations institutionnelles de l'Adan élue Secrétaire de l'association, et Jules Dubourg, actuel Secrétaire général qui prend désormais également en charge les missions de Trésorier.



« Depuis plusieurs mois, notre association franchit des étapes de développement qui sont en cohérence avec la dynamique du secteur Web 3. L'élection récente du bureau de l'Adan en est le reflet : nous parvenons toujours plus fidèlement à représenter les profils hétérogènes d'entreprises qui s'intéressent aux technologies crypto-blockchain et à les faire travailler ensemble autour de valeurs et d'objectifs communs. » ajoute Faustine Fleuret, présidente de l'association.



À propos de l’Adan

L’Adan rassemble plus de 200 professionnels - nouveaux acteurs et entreprises établies - qui développent au quotidien l’innovation et les cas d'usage du web 3 dans tous les pans de l’économie. En levant les obstacles à leur croissance et leur compétitivité, l’Adan oeuvre à l’émergence et au rayonnement des champions français et européens au service de notre souveraineté numérique. L’Adan promeut un encadrement adapté, proportionné et catalyseur de l'innovation, mais aussi une meilleure compréhension des nouvelles technologies blockchain, des crypto-actifs et de leurs opportunités.

