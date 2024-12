TradFi et DeFi, encore un peu de temps pour s'apprivoiser...

Le marché de la DeFi est en très forte croissance. Et si, auparavant, nous assistions plutôt à des tests relevant du marketing afin d'avoir des retombées presse, nous en sommes à la recherche des cas d'usage et de proof of concept de la part des "institutions" . Mais nous n'avons pas pas passé le cap de la mise en production. Disons que nous en sommes à l'adolescence de la DeFI

Après une présentation de Morpho Labs (sponsor de la matinée), l'infrastructure de protocole DeFI, lancée par le Français, Paul Frambot en août 2021 qui a levé 50 millions de dollars en août dernier auprès de Ribbit Capita avec l'appui d'investisseurs comme, 16z crypto, Coinbase Ventures, Variant, Pantera, Brevan Howard, BlockTower, Kraken Ventures, LeadBlock Bitpanda Ventures,...... Place à la dernière table ronde réunissant Paul Bureau, directeur des offres numériques au sein de Delubac & Cie, Clovis Bonnin Head of legal de Kiln , Paul-Adrien Hyppolite, CEO et fondateur de Spiko et Sandro Jazzar, Institutional product Lead Morpho labs.De l'avis unanime des personnes présentes sur scène, les choses ont changé au cours des derniers mois sans pour autant que l'on puisse parler d'une réelle adoption." relate Paul Bureau, de la Banque Delubac & Cie.Des propos appuyés par Clovis Bonnin de Kiln." Oui, sur le cycle précédent, on annonçait que les institutions arrivaient. Aujourd'hui, ils sont actifs à l'instar de VanEck qui propose aujourd'hui de faire du Stacking à ses clients ou de la banque Raiffeisen et de partenariat avec Bitpanda. Le temps de "l'évangélisation" est arrivé ? "Et ce sont le plus souvent les clients qui nous expliquent. Delubac & Cie. étant la banque de la majorité des PSAN, les dirigeants des boites sont souvent plus cultivés que nous " plaisante Paul Bureau.La plus grande étape sera celle de la liquidité, lorsqu'il sera possible par exemple d'acheter un appartement en cryptomonnaie.Et pour favoriser son adoption, la TradFi devra, tout comme les crypto et les stablecoins, trouver sa réglementation/régulation."La réglementation de la DeFi s'est inspirée de la TradFi mais cela ne fonctionne pas très bien. Il va falloir trouver un cadre adapté sans pour autant freiner les différentes expérimentations. Et n'oublions pas que le règlement Mica européen exclut les protocoles DeFI" relate Clovis Bonnin de Kiln.La DeFi devrait ainsi suivre le même cycle que toutes les nouvelles technologies qui bouleversent les institutions, à l'instar des Fintechs : c'est à dire d'abord la rivalité, le rejet. Puis, l'intégration avec pourquoi pas des partenariats, des rapprochements, qui donneront lieu à la troisième étape, celle de la collaboration.Alors quand arrivera cette fameuse convergence entre TradFi et DeFi ?"On parle beaucoup en ce moment de produits d'investissement distincts mais le vrai bridge sera quand nous serons en capacité de fournir tous les intermédiaires et toutes les fonctionnalités de la DeFI (réduction du nombre d'intermédiaires, moins de vérifications, moins de frais...) aux banques. Elles pourront ainsi fournir ces services à leurs clients. Et à mon avis, la vraie convergence sera quand on ne parlera plus de TradFi et de DeFi." conclut Paul-Adrien Hyppolite, CEO et fondateur de Spiko.Anne-Laure Allain