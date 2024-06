Spiko : deux premiers OPCVM monétaires tokénisés sur blockchains publiques

Nous nous sommes donnés comme mission d'accélérer la tokénisation dans la finance en nous appuyant sur le droit français via l'ordonnance blockchain issue de la loi Pacte qui permet d'inscrire un titre financier sur DLT.

Il existe seulement des initiatives sur blockchains privées.

Les parts dans ces OPCVM prennent la forme de token qui nous créons au moment de l'acquisition des parts. Comme tout produit financier réglementé nous respectons les obligations d'on-boarding et de KYC des clients. Cependant, grâce aux blockchains publiques, les clients peuvent tout à fait utiliser leur wallet pré-existant et donc être en self-custody. Quant à la transférabilité, elle ne pourra se faire que via un Wallet déjà identifié. Autre avantage de la blockchain publique : la possibilité d'opérer ces transferts 24h/24 et 7j/7

Spike signifie épine en anglais et notre logo c'est un petit porc-epic ...

lorsque nous n'étions encore qu'une idée développée sur un PowerPoint

L'aventure a démarré il y a un peu plus d'un an, début 2023, lorsque Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon, deux anciens hauts-fonctionnaires ENS/X-Mines, rompus à la réglementation financière, décident de se mettre en disponibilité pour lancer leur entreprise." relate Paul-Adrien Hyppolite, CEO et co-fondateur de Spiko. A ce jour, aucune initiative en Europe n'aurait été prise sur une blockchain publique. "Dépositaires de la licence de Conseiller en investissement financier, Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon, ont donc lancé deux fonds monétaires tokénisés et agréés par l'AMF (de droit français donc) : Spiko EU T-Bills Money Market Fund (ticker Bloomberg : SPKEUMM), qui investit dans des bons du Trésor émis par les États les plus solides de la zone euro , et Spiko US T-Bills Money Market Fund (ticker Bloomberg : SPKUSMM), qui investit dans des bons du Trésor émis par l'État fédéral américain.. "Quant au positionnement de l'offre, les fondateurs de Spiko ont souhaité rendre accessibles les fonds aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises dès 1 000 EUR ou USD.Dans une autre époque, on aurait parlé de "disruption de la finance ou du système financier". Eux, préfèrent peut-être exposer leur envie d'aller à contre-courant ou plutôt en amont du courant, via le nom de leur entreprise. "" Un petit animal qui sait être mignon tout en maîtrisant l'art de la défense et qui pique quand il le faut ?En parallèle du lancement de cette offre, les deux co-fondateurs ont officialisé leur levée de fonds d'il y a un an, en pré-Seed donc, "".Ce premier tour de table a été mené par Frst avec la participation de Blockwall, Kima, Financière Saint James, Bpifrance et de plusieurs business angels du Web3 et des fintechs comme Adrien Montfort (Sorare), Frédéric Montagnon (Arianee), Jean-Charles Samuelian (Alan) et Nicolas Bacca (Ledger).Les détenteurs des tokens EUTBL et USTBL sont actionnaires de la première SICAV on-chain, ce qui leur permet d'élire leurs représentants au conseil d'administration. Le premier conseil d'administration est composé en majorité de membres indépendants, dont des fondateurs de protocoles DeFi de premier plan comme Angle, Morpho, Usual et RealT.Les fonds Spiko sont opérés avec Twenty First Capital en qualité de société de gestion, CACEIS (filiale du Crédit Agricole) comme banque dépositaire, et seront audités par PwC en tant que commissaire aux comptes.Le cabinet Gide Loyrette Nouel a accompagné Spiko dans sa levée de fonds et dans la structuration juridique des fonds tokenisés.