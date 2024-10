Caceis va plus loin avec Spiko et met désormais ses wallets à disposition des clients institutionnels

Caceis avance dans son offre Digital Asset. L'établissement bancaire filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, vient d'annoncer qu'elle enregistrait désormais les souscriptions de clients dans les fonds monétaires Spiko tokenisés sur blockchain publique. Des premiers clients institutionnels ont donc souscrit dans les premiers fonds UCITS français dont les parts sont nativement émises et livrées dans la blockchain publique Ethereum. Valeur : plusieurs dizaine de millions d'euros.



CACEIS a créé sa ligne métier Digital Assets et son offre produit dédiée au mois de mai 2024. Une unité qui a été confiée à Laurent Majchrzak, Group Head of Digital Assets. Le service était techniquement opérationnel et cette opération signe l'ouverture du service avec les premiers clients.

Ces clients utilisent des wallets Caceis pour conserver les parts de fonds monétaires Spiko. Ces wallets pouraient tout aussi bien être utilisés pour conserver des crypto-actifs.



"Cela concrétise le premier fonds monétaire tokenisé de l'Union Européenne dont les parts sont conservées par un grand dépositaire. Et à ma connaissance, c'est une première en France" relate Paul-Adrien Hyppolite, co-fondateur et CEO de Spiko



"Si on va plus loin : aujourd'hui n'importe quelle banque pourrait proposer ce service de création de wallet et de conservation de cles privées sur des wallets. L'obstacle est plutôt technique et commerciale que réglementaire. Il faut se doter d'une infrastructure de gestion de wallet, ce qu'a fait Caceis dans la foulée de son PSAN et il faut avoir les clients qui le souhaitent."



Pour Spiko, cette première étape marque l'ouverture d'un nouveau marché. Tous les institutionnels comme les fonds, les fonds d'investissement sont déjà intégrés auprès d'une banque dépositaire à l'instar de Cacéis. Ce qui ouvre une nouvelle modalité de distribution pour Spiko.

Spiko continuera a faire de la distribution en direct auprès des clients individuels et des TPE/ PME.