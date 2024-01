Kiln, spécialiste français du staking lève 17M$

17 millions + 4,7 millions+ 17 millions... trois levées de fonds en moins de 18 mois sur des montants assez "sympathiques" et auprès d'acteurs plutôt "reconnus" du monde Web3/ Techno (Kraken, Consensys, Alven...), Voilà qui pourrait faire rêver plus d'un dirigeant d'entreprise en cette période un peu complexe pour le financement.



Alors, que fait Kiln pour attirer autant sur son business model ?



Kiln fondée en 2020, est spécialisée dans le "Staking". Comprendre, un procédé qui vous permet de "prêter" vos cryptos en "proof of stake" afin de participer à l'amélioration du protocole de la blockchain. Le propriétaire qui a choisi d'immobiliser sa crypto via un smart contract, est rémunéré pour cela. Il s'agit en fait d'une contrepartie pour service rendu à l'amélioration de la blockchain.

Depuis "The Merge" (sept 2022), une blockchain comme Ethereum est passée en 100 % Proof of stake. Si vous acceptez de "staker" vos ethers, vous êtes rémunérés en ether (en petit %). A noter que les blockchains comme Polygon, Solana ou Avalanche proposent aussi cette possibilité, mais sont peut-être moins populaires...



Kiln s'est fait connaître en proposant aux entreprises de faire du staking.

Jusqu'à la précédente levée de fonds, les montants pour accéder à ses services étaient élevés. Selon le média spécialisé crypto, The Big Whale, il fallait "staker" 32 ethers (73 000 euros au cours d'aujourd'hui) pour être client.



Les équipes de l'entreprise ont travaillé à une nouvelle solution permettant à ses clients brokers, exchanges ou custodians de proposer une offre plus accessible.

Par ailleurs, grâce à cette nouvelle levée, Kiln entend surfer sur la vague des "ETF Bitcoin" en introduisant la tokenisation des validateurs Ethereum dédiés : vNFT.



Depuis bientôt 4 ans, Kiln s'est donnée comme mission de démocratiser la création de valeur au sein de l'écosystème des actifs numériques et, c'est sur cette feuille de route que l'entreprise a réussi à convaincre ses investisseurs.

Ce nouveau cycle de financement de 17 millions de dollars dirigé par 1kx , avec les contributions d' IOSG, Crypto.com, Wintermute Ventures, KXVC, LBank et les investisseurs existants, offre aussi la possibilité à la start up de décupler ses forces à l'international.

L'entreprise qui possède des bureaux à Paris et Londres, va prochainement s'établir à Singapour.

Si on ne connaît le chiffre d'affaires de Kiln, ni sa valorisation, le media Tech, TechCrunch, révèle que l'entreprise gèrerait actuellement 1 168 288 ETH ce qui, au taux actuel, représenterait 3 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Au cours de l'année passée, l'entreprise aurait multiplié par 5, ces montants sous gestion.



Anne-Laure ALLAIN