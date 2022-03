Kurma Partners vise 250 M€ pour son premier fonds de Growth Kurma Partners annonce le premier closing de son fonds Growth Opportunities à 160 millions d’euros.

Répondant à la maturité croissante de l’écosystème européen de la biotech et de la healthtech, ce nouveau fonds qui doit réunir à terme 250 millions d’euros a vocation à accélérer la croissance des meilleures sociétés européennes du secteur de la santé. Pour ce fonds, Kurma Partners bénéficie notamment du soutien du Fonds Européen d’Investissement (FEI), de Bpifrance1, du Belgian Growth Fund conseillé par PMV et BNP Paribas Fortis Private Equity aux côtés de la SFPI, de BNP Paribas Fortis et de Groupe Pasteur Mutualité. Eurazeo, qui s’est récemment renforcé au capital de Kurma Partners est par ailleurs un investisseur significatif dans ce fonds.



Avec ce nouveau véhicule d’investissement, Kurma Partners couvre désormais toute la chaîne de financement, de la création d’entreprise aux phases plus avancées de développement, sur les secteurs biotech et healthtech dans lesquels les équipes disposent d’une expertise reconnue. Le fonds cible les sociétés européennes principalement non cotées et adressant de forts besoins médicaux dans leur stade de transformation de société R&D en société commerciale. En lançant ce fonds de Growth, Kurma Partners mise sur la convergence entre expertise scientifique et sectorielle, savoir-faire entrepreneurial et capacité financière. L’objectif est de financer une quinzaine de sociétés.



“Le nombre d’entreprises européennes de biotech et de healthtech dont les produits sont dans des phases finales de développement est en forte hausse depuis quelques années. Le lancement de l’activité Growth nous permet d’accompagner la maturité du marché européen et d’être à la hauteur des enjeux des entreprises au moment de leur accélération industrielle et commerciale”, expliquent Rémi Droller et Vanessa Malier, Managing Partners.



Le fonds a d’ailleurs obtenu le label Tibi le rendant éligible aux 6 Mds € mobilisés par les investisseurs institutionnels français pour accélérer la croissance d’entreprises innovantes et en faire des leaders régionaux, à ambition mondiale.



Pour structurer ce fonds et accompagner sa montée en puissance, Kurma a récemment renforcé son équipe déjà composée de Rémi Droller et Vanessa Malier en accueillant Jean-François Rivassou et Daniel Parera en qualité de Partners pour opérer respectivement depuis ses bureaux de Paris et Munich.



Le fonds bénéficiera de l’expertise de l’ensemble de l’équipe de Kurma et notamment de Philippe Peltier, Managing Partner en charge de l’activité early stage healthtech qui siègera à son comité d’investissement.

Par ailleurs, Tony Rosenberg, ex-Directeur du M&A et du Licensing et membre du comité exécutif de Novartis Pharma, ainsi que Philippe Gallone, Managing Director de Moelis & Company rejoignent Kurma en qualité de Senior Advisors.



1 Bpifrance investit en fonds propres, via le Fonds de Fonds Growth pour le compte d’assureurs privés et de la Caisse des Dépôts, et via le Fonds d’Accélération Biotech Santé (FABS), géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance, dans le cadre de France 2030 (anciennement PIA).



A propos de Kurma Partners

Acteur européen de référence de l’investissement santé, Kurma Partners accompagne les entrepreneurs de la biotech et de l’e-santé dans leur financement et leur structuration afin qu’ils transforment l’innovation technologique en réalité industrielle. Avec près de 700 millions d’euros sous gestion, Kurma Partners finance aussi bien les produits biotech proposant des thérapies innovantes que de healthtech visant à améliorer le parcours des patients dans l’ensemble de l’écosystème de santé : outils de diagnostic de pointe, solutions médicales intelligentes et connectées... Depuis sa création en 2009, grâce aux expertises techniques et réglementaires de ses Partners, la société de gestion a réalisé plus de 55 investissements.

www.kurmapartners.com



A propos d’Eurazeo

Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 27 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont 19,2 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs immobiliers et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin, Milan et Madrid. Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA.



A propos du FEI

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Par son action, le FEI favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche- développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.

Site internet : http://www.eib.org / http://www.eif.org



A propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

www.Bpifrance.fr



A propos de France 2030



Le plan d’investissement France 2030 :



✓ Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.

✓ Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs champions de nos filières d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm).

✓ Sera mis en oeuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’Etat.

✓ Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte du Premier ministre.



www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi



A propos de BNP Paribas Fortis Private Equity

La société de capital-risque de BNP Paribas Fortis, est active depuis plus de 40 ans sur le marché du private equity en Belgique. Aujourd’hui, BNP Paribas Fortis Private Equity prend des participations minoritaires et fournit un financement mezzanine aux entreprises performantes et innovantes dotées d'un plan de croissance durable. En outre, BNP Paribas Fortis Private Equity investit dans des fonds de venture capital et de private equity spécialisés présents sur le marché belge et agit en tant que conseiller en investissement pour le Belgian Growth Fund (BGF). BNP Paribas Fortis Private Equity a des participations directes notamment dans Studio 100, Konings, Xenics, reMYND, Quality Assistance et PointChaud.



