VivaTech 2024. : l'Etat Français en démonstration de force à la Porte de Versailles pour, entre autres, recruter 4000 profils tech

e numérique est l’un des plus puissants leviers d'efficacité pour nos services publics : nous devons plus nous en saisir. À VivaTech, tout l'écosystème du numérique français et international sera réuni et l’État sera présent en force avec son pavillon numérique, qui regroupera cette année 14 administrations. L'occasion de mettre en lumière les agents publics de la tech engagés pour rendre l'administration plus efficace et de mettre en avant nos grandes priorités : l’intelligence artificielle et l’innovation, la cybersécurité ou encore l’attractivité des métiers du numérique, en particulier pour les femmes

« L. » Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction PubliquesDu 22 au 25 mai 2024, seront présents, aux côtés de la direction interministérielle du numérique, sur le stand n°J59 les directions numériques du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, de la Justice, de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, des ministères Sociaux, du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, ainsi que le service d’information du Gouvernement, la direction interministérielle de la transformation publique avec le dispositif de soutien à l’innovation « France Expérimentation » et la direction générale de l’administration de la fonction publique à travers sa marque « Choisir le service public » en partenariat avec les directions numériques de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports, de l’Europe et des Affaires étrangères, l’institut national de l’information géographique et forestière et l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.Des représentants de Startups d’État développées grâce à une démarche d’intrapreunariat seront également présents. Ces Startups d’État ont pour mission de concevoir des services numériques plus simples et plus efficaces pour tous les Français en s’appuyant sur des méthodes innovantes guidées par l’impact, c’est par exemple le cas de Signaux Faibles ou encore du PassCulture, JeVeuxAider ou PIX.Plus de 50 conférences animées par une centaine d’agents publics du numérique seront proposées aux visiteurs de VivaTechnology. L’objectif : faire connaître la stratégie numérique de l’État, ses grandes réalisations et ses chantiers actuels et futurs mais aussi recruter des professionnels du numérique. Programme à venir ici : https://www.numerique.gouv.fr/agenda/un-pavillon-du-numerique-de-letat-a-vivatechnology-2024/Une zone dédiée au recrutement estampillée « #Choisirleservicepublic » est également prévue facilitant des entretiens entre professionnels de la tech porteur de projets - recruteur et candidat. Les équipes de la direction générale de l’administration de la fonction publique renseigneront les candidats sur la diversité des parcours dans l’administration et des voies de recrutement au sein de l’État. Avec 3 500 postes supplémentaires créés dans les 5 prochaines années dans le numérique et 2 500 recrutements par an, l’État recrute des professionnels du numérique aux compétences et aux parcours variés (jeunes diplômés, salariés issus du secteur privé ou encore agents publics) à Paris et en région.Salon professionnel dédié à l’innovation technologique et aux start-ups, VivaTechnology se tiendra du 22 au 25 mai 2024 à Paris Expo Porte de Versailles. Les trois premières journées seront consacrées à un public professionnel et la dernière journée sera dédiée au grand public. Les services de l’État seront présents pendant les 4 jours. Le salon réunit plus de 2 500 exposants, plus de 146 pays et 91 000 visiteurs attendus.