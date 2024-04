"Technologies innovantes des univers virtuels immersifs", Marina Ferrari lance l'appel à projets.

Pour Marina Ferrari, Secrétaire d’Etat chargé du Numérique « L’émergence des univers virtuels immersifs est une opportunité pour l’économie française et nos entreprises technologiques peuvent se positionner afin de proposer des solutions de pointe, compétitives et souveraines. A l'heure où le secteur de l'immersif fait l'objet d'un intérêt croissant et d'investissements massifs, aussi bien de la part de grandes entreprises du numérique que de certains États, il est primordial de renforcer notre maîtrise de ces technologies en soutenant nos pépites innovantes afin d'assurer à notre pays un rôle clé dans la construction de ces univers. »



Le rapport de la mission sur le développement des métavers[1] remis en 2022 a montré que la France dispose de nombreux atouts pour conserver sa souveraineté industrielle et culturelle dans cette révolution technologique mais doit répondre d’abord à plusieurs défis :

Permettre aux entreprises françaises de développer des briques technologiques compétitives et souveraines (moteurs graphiques ou 3D, cloud computing, etc.) ;

Constituer une véritable filière industrielle en accompagnant les entreprises les plus prometteuses ;

Mieux diffuser les œuvres et contenus immersifs, en ligne et dans des lieux physiques ; afin de faire émerger un modèle économique pérenne.

Le présent appel à projets vise à répondre aux deux premiers défis, en étant centré sur les briques technologiques et le soutien à l’émergence d’une filière structurée et championne du secteur sur des usages transverses en Europe et dans le monde.

Un appel à projets « Culture immersive et métavers » a quant à lui été lancé le 30 janvier dernier. Il est dédié à la production et la diffusion d’expériences immersives au service de la démocratisation culturelle.



L’appel à projet « Technologies innovantes des univers virtuels immersifs » en détails



L’immersif représente un atout économique important dans tous les domaines : les grandes filières industrielles telles que l’automobile ou l’aéronautique adoptent les technologies immersives de la conception pour le prototypage à la commercialisation des produits, qui permettent des gains de temps, de matériel et de productivité substantiels. En santé, la formation des praticiens, le diagnostic médical, les traitements de certaines pathologies peuvent également bénéficier des technologies immersives.



Afin de placer la France en tête des technologies immersives, le Gouvernement lance dans le cadre de France 2030 un appel à projets opéré pour le compte de l’Etat par Bpifrance. Cet appel à projets « Technologies innovantes des univers virtuels immersifs » vise à prendre une longueur d’avance technologique dans le domaine, en soutenant l’effort d’innovation sur des briques technologiques clefs concourant à l’accès aux univers immersifs et notamment :

Des projets pour développer des solutions souveraines innovantes dans les équipements d’immersion et de leurs composants,

Des projets visant à soutenir l’interopérabilité des systèmes afin de favoriser la capacité pour les utilisateurs de changer d’univers tout en conservant leurs données.



Cet appel à projets s’adresse aux entreprises de la filière immersive qui mènent des projets structurants de recherche, développement et innovation. A travers cet AAP, l’Etat se tient aux côtés des acteurs innovants pour les aider à franchir des seuils technologiques et passer à l’échelle, quels que soient les usages finaux. Cet appel à projets pourra être suivi d’une initiative en faveur de la structuration des offreurs technologiques de la chaîne de valeur autour de grands cas d’usages (industries, santé, formation, etc.).



En 2024 et 2025, les projets pourront être déposés lors de 3 relèves :

- 17/09/2024 à 12h00 (midi, heure de Paris)

- 07/01/2025 à 12h00 (midi, heure de Paris)

- 22/05/2025 à 12h00 (midi, heure de Paris)