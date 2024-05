Crédit Agricole via son fonds FIRECA rejoint la Maison du Quantique

Hébergée à Station F et lancée en octobre 2023, La Maison du Quantique est une initiative du Lab Quantique et de France Hybrid HPC Quantum Initiative. Sa mission ? créer de nouvelles synergies dans le secteur émergent des technologies quantiques, d’attirer et de former des talents, ainsi que de proposer un accompagnement des acteurs de l’écosystème quantique français, composé aujourd’hui de dix startups et sept industriels, un par verticale de marché.

C'est donc via son fonds d'innovation, Fireca - Fonds d'Innovation et de Recherche du Crédit Agricole - que le groupe rejoint en qualité d'industriel fondateur, la Maison du Quantique. Fireca, fondée en 2001, dispose aujourd’hui d’une capacité d’investissement de 110 M€ , avec pour objectif d'investir dans des projets visant à stimuler l'innovation du modèle de la banque de demain. Fireca porte le risque de l’innovation et de son passage à l’échelle du Groupe, et finance les projets des réseaux Bancaires et filiales métiers spécialisés. Soutien financier des projets de R&D à vocation industrielle, le Fonds est aussi un support à l’open innovation via ses investissements dans les partenariats stratégiques.



« Le groupe Crédit Agricole continue d’explorer les technologies émergentes pour décrypter les cas d’usage qui contribuent à inventer la banque de demain. L’informatique quantique n’en est qu’à ses débuts et avec La Maison du Quantique nous continuons d’être pionniers en explorant activement de nouvelles opportunités pour le Groupe, au service de ses clients . » déclare Jean-Paul Mazoyer, Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge des Technologies, du Digital et des Paiements.



« Je suis honoré d'accueillir le Crédit Agricole comme membre co-fondateur de la Maison du Quantique pour la verticale finance. Le Crédit Agricole est depuis plusieurs années un acteur moteur de l'écosystème quantique français à travers sa participation aux BIG Quantum Hackathons et ses collaborations avec des entreprises quantiques partenaires du Lab Quantique. Je suis convaincu que son rôle pionnier dans la Maison du Quantique permettra la démocratisation des technologies quantiques au sein d'organisations financières et le développement de nouveaux cas d'usage. » indique Alexandre Krajenbrink, Vice-Président Projets du Lab Quantique.