Pliant : la fintech allemande élève sa Série A au-delà des 50M€

Pliant, une plateforme de cartes de crédit inter-entreprises (B2B) qui permet aux entreprises d'optimiser leurs processus de paiement, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement d'extension de série A de plus de 18 millions d'euros, mené par PayPal Ventures. Les investisseurs existants SBI Investment, Motive Ventures et Alstin Capital ont également participé à ce tour de table. Cela porte le total du financement de série A de Pliant à plus de 50 millions d'euros.



Ce financement supplémentaire fait suite à de solides performances en 2023, lorsque Pliant a plus que doublé son chiffre d'affaires annuel, avec une dynamique forte et continue en 2024. La société a réussi à obtenir sa licence d'établissement de monnaie électronique (EMI) dans 25 pays de l'Espace économique européen (EEE), ce qui permet à Pliant non seulement d'émettre des cartes dans ces pays, mais aussi de fournir des produits et services financiers supplémentaires qui répondent aux besoins régionaux uniques de leurs clients.



Malte Rau, PDG de Pliant, a déclaré : " Nous sommes ravis d'accueillir PayPal Ventures en tant que nouvel actionnaire, et nous nous réjouissons de poursuivre la croissance de l'entreprise à mesure que nous nous développons sur de nouveaux marchés. "



Le produit "cards-as-a-service" (CaaS) de Pliant permet aux entreprises partenaires de lancer leurs propres programmes de cartes de crédit pour servir leurs clients, ajoutant ainsi une nouvelle source de revenus et augmentant la fidélisation de la clientèle. Le produit a été couronné de succès grâce à ses premiers partenariats avec des entreprises technologiques telles que Candis et Mobilexpense, ainsi qu'avec des banques.

Pliant cherchera à poursuivre l'expansion de sa stratégie de mise sur le marché et le développement de ce produit en 2024.



Ashish Aggarwal de PayPal Ventures a déclaré : " Pliant s'est imposé comme un acteur majeur des paiements B2B en Europe continentale, grâce à sa plateforme de carte de crédit en tant que service de nouvelle génération et multi-locataire, qui permet une intégration facile via des interfaces de programmation d'applications ou des interfaces utilisateurs intégrées. Nous sommes fiers de soutenir l'entreprise sur la voie de la croissance. ”



Pliant va maintenant poursuivre son expansion dans l'UE, en France, ainsi qu'en dehors de l'UE pour la première fois, en commençant par le Royaume-Uni. Pour faciliter son expansion, Pliant a développé des capacités multidevises et peut désormais offrir ses services dans 11 devises.



Cela permettra aux clients d'être facturés dans la même devise que celle dans laquelle la transaction a été payée, ce qui est particulièrement utile pour les entreprises dont les volumes de transactions sont importants dans des devises autres que l'euro.