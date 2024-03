Claude : la nouvelle génération est en route

La guerre des LLM est déclarée ! Selon l'annonce faite par Anthropic, son LLM ou langage "large", soit un programme informatique d'IA capable de reconnaître et de générer du texte et désormais des images, est plus puissant que celui de ChatGPT4 et que Gemini 1.O ultra (Google).

Anthropic a été lancé en janvier 2021 par des anciens ingénieurs d'OpenAI pour promouvoir une IA plus éthique au service des citoyens. A l'issue de sa dernière levée de fonds (Série C, Mai 2023, 450 millions de dollars), Anthropic était valorisée plus de 4 milliards de dollars.

Cette version de Claude a cependant soulevé quelques inquiétudes.

Effectivement, pendant, certains tests Claude 3 a non seulement bien détecté les anomalies mais a aussi suggéré qu'il devait s'agir d'une manière de le tester...



Claude 3 est déclinée en 3 modèles pour ordre croissant de capacités : laude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet et Claude 3 Opus. Chaque modèle successif offre des performances de plus en plus puissantes, permettant aux utilisateurs de sélectionner l'équilibre optimal entre intelligence, vitesse et coût pour leur application spécifique.



Opus et Sonnet sont désormais disponibles dans claude.ai et dans l'API Claude qui est désormais généralement disponible dans 159 pays . Haïku sera bientôt disponible.



" Claude 3 Opus est notre modèle le plus intelligent, avec les meilleures performances du marché sur des tâches très complexes. Il peut naviguer dans des invites ouvertes et des scénarios invisibles avec une fluidité remarquable et une compréhension semblable à celle de l’homme. Nous sommes ravis de voir que la communauté utilise déjà Opus pour un large éventail de tâches de texte et de vision, de la modélisation financière à la physique quantique, en passant par la génération de code complexe " ont déclaré les équipes





AL A