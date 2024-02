Institut Montaigne : plaidoyer pour une autorité française de l'IA

L'année 2023 a été marquée par la déferlante IA. Le monde a découvert ChatGPT, l’intelligence artificielle à usage général de l’entreprise américaine OpenIA. Pris de court par le caractère exponentiel de l’accélération technologique, les dirigeants politiques et économiques du monde entier se réunissaient pour tenter d’évaluer les nouveaux risques et inventer une gouvernance mondiale autour de l’IA lors du premier Sommet sur la Sûreté de l’IA organisé au Royaume-Uni. En effet, les capacités de cette technologie apparaissent tout aussi irrésistibles que dangereuses, comme c'est souvent le cas pour les innovations les plus révolutionnaires pour l’humanité. Dans ce contexte de gouvernance internationale tâtonnante, l’élaboration d’outils d’évaluation pour comprendre les évolutions de la technologie et de ses risques apparaît nécessaire.Alors que plusieurs pays leaders de l’IA ont déjà pris les devants en annonçant la création de leurs propres Instituts de Sûreté de l’IA et que l’Europe s’apprête à mettre en place des règles contraignantes en matière de développement et d’usage, la France manque à l’appel de cette réflexion et prend un retard impardonnable. Or, Paris accueillera bientôt la deuxième grande édition du Sommet Mondial de l’IA : l’opportunité d’inscrire la question à l’agenda de chacun mais aussi de faire face à nos responsabilités et de montrer notre engagement et le sérieux de notre réflexion, tant sur le potentiel, les risques et les atouts du jeune écosystème français que sur les outils de gouvernance indispensables à un pilotage sécurisé.Aussi l’Institut Montaigne recommande-t-il au gouvernement de travailler à la création d‘une Autorité de l’IA, sur le modèle des Autorités nationales propres à la France. Cette Autorité aurait pour mission principale d’évaluer rigoureusement, au rythme de ses évolutions, la performance et les risques de la technologie. Conscient des étapes et des contraintes réglementaires à l’établissement d’une telle Autorité de référence, l’Institut Montaigne propose une feuille de route opérationnelle, viable et responsable, rassemblant les forces en présence.