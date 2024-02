Mistral.ai dévoile Mistral Large, modèle phare multilingue et un partenariat stratégique avec Microsoft.

Chez Mistral AI, notre objectif vise à démocratiser l’accès à l'IA générative grâce à nos modèles open-source, et à proposer nos modèles commerciaux partout où les développeurs créent. Nous nous réjouissons d'annoncer la disponibilité de Mistral Large sur Azure AI. La confiance que Microsoft accorde à notre modèle représente une avancée majeure dans notre engagement de rendre l'IA de pointe accessible à tous.

Mistral souffle fort... Coup sur coup, la jeune startup française (née en juin dernier) et néanmoins double licorne spécialisée dans l'IA, a multiplié les annonces ce 26 février.En premier, on apprenait que l'entreprise lançait son nouveau modèle de langage multilingue et officialisait un partenariat de distribution stratégique avec Microsoft.En parallèle, le Financial Times, dévoilait une prise de participation de Microsoft au sein de l'entreprise.Rappelons que Microsoft détient 49 % d'Open AI, la maison -mère de Chat GPT. Open AI est désormais valorisée autour des 80 milliards de dollars. Mistral.ai, a une valorisation de 2 milliards d'euros.Selon le FT : "L'accord prévoit que Microsoft prend une petite participation dans la startup française, et que les modèles d'IA de Mistral seront disponibles sur la plateforme de cloud computing Azure du géant américain de la technologie. " Mistral serait ainsi la deuxième entreprise à conclure un accord de distribution avec Microsoft.Selon le communiqué de presse de Mistral AI , Arthur Mensch cofondateur et CEO de Mistral AI a déclaré. : "Mistral Large est présenté comme un nouveau modèle de langage, proche de GPT-4. Il "serait capable de s'exprimer couramment en français, anglais, allemand, espagnol et italien avec une compréhension nuancée de la grammaire et du contexte actuelSelon des benchmarks standards fournis par Mistral, Mistral Large serait plus performant que Claude 2 et Gemini Pro.En parallèle et en conséquence d'ailleurs, Mistral.ai a dévoilé "LE CHAT", un assistant conversationnel multilingue fondé sur les modèles de Mistral. Une Application qui utilisera au choix Mistral Large ou Mistral Small, ou encore un prototype appelé Mistral Next, conçu pour être bref et concis.Le Chat existe aussi en version "Enterprise" conçue pour se déployer sur n'importe quelle infrastructure.Non sans humour, les équipes de Mistral concluent leur annonce par "Adoptez Le Chat, dès aujourd'hui"Tester la version BETA est effectivement possible sur simple inscription.