IA : la guerre des GAFAM est déclarée ?

Ils ne sont visiblement pas prêts de s'arrêter et la course n'est pas jalonnée d'annonces à coups de millions mais bel et bien à coups de milliards. Cette course, c'est celle des GAFAM dans l'IA. Alors bien entendu, cette course engagée par les plateformes nées des années WEB2 se justifie par la volonté de conserver leur hégémonie en matière d'environnement à leurs utilisateurs. Celle (la plateforme) qui réussira à proposer la première la solution la plus complète avec IA intégrée aura forcément une longueur d'avance. Mais il y a au-delà, la bataille des data et de leur stockage. Car que serait l'IA sans le Cloud ? Comment générer des réponses toutes faites sans puiser dans celles déjà existantes ? Et à ce petit jeu, l'ensemble des GAFAM a déjà sa solution à l'instar d'Azure pour Microsoft ou d'AWS pour Amazon. Alors, on comprend mieux l'annonce du week end dernier. Google a dévoilé avoir investi 500 millions de dollars dans Anthropic et s'engage à rajouter 1,5 milliard à l'avenir. Le géant remet donc au pot après l'annonce d'Amazon fin septembre d'injecter jusqu'à 4 milliards de dollars au sein... D'Anthropic. Microsoft ayant déjà investi au-delà des 10 milliards dans Open AI.

