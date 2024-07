MBO+. Passation à la tête du fonds d'investissement Lower-Mid Cap

«Avec Eric nous nous sommes attachés ces dernières années à construire un cadre stratégique et opérationnel clair pour être plus innovants, plus performants et plus intelligents collectivement. Ceci pour adapter MBO+ aux mutations de nos métiers et créer plus de valeur pour nos clients, mieux accompagner les entrepreneurs que nous soutenons, et générer un impact social et environnemental positif plus important. Mon rôle est désormais d’accélérer la mise en œuvre de ce plan stratégique, avec l’engagement de l’ensemble des équipes.»