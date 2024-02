AI Act : un goût doux amer métamorphosé en guide pratique au sein de France Digitale

" Cette décision a un goût doux amer. Si l’AI Act répond à un enjeu majeur en matière de transparence et d’éthique, il crée néanmoins des obligations conséquentes pour toutes les entreprises qui utilisent ou développent de l’intelligence artificielle, malgré quelques aménagements prévus pour les startups et PME notamment au travers de bacs à sable réglementaires. Nous craignons que le texte ne fasse que créer des barrières réglementaires supplémentaires qui profiteront à la concurrence américaine et chinoise et réduiront

l’opportunité de faire émerger des champions européens de l’IA. ” relate Marianne Tordeux Bitker, directrice des affaires publiques de France Digitale.



Afin d'épauler au maximum les entreprises - startups, PME et grands groupes - dans la mise aux normes par rapport aux nouvelles obligations engendrées, France Digitale, Wavestone et Gide viennent de mettre à disposition leur guide pratique.



Après ce vote du 2 février dernier et d'ici au mois de juin (date estimée), les entreprises vont devoir concrètement cartographier les systèmes d’IA et leur niveau de risque, pour adapter les obligations de mise en conformité :

- les systèmes d’IA présentant un risque inacceptable vont être interdits de mise sur le marché,

- les systèmes d’IA présentant un haut risque devront obtenir un marquage CE,

- et les systèmes d’IA à risque faible ou minime doivent intégrer des obligations d’information des utilisateurs ou suivre un code de conduite volontaire.



“Pour réussir cette mise en conformité, les entreprises vont devoir réaliser des tests, fournir la documentation requise, interagir avec la gouvernance prévue et suivre le processus de mise en conformité dans la durée.

3 conseils pour y arriver sereinement : suivre la méthode par étapes que nous proposons dans le guide, constituer une équipe dédiée et anticiper l'impact budgétaire pour votre entreprise.” Selon Chadi Hantouche, Partner chez Wavestone.