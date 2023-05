Mistral AI, ce Français de l'IA qui serait en train de lever 100 millions d'euros

La France refuse de lâcher prise dans la course à l'intelligence artificielle ? Selon des informations parues dans le quotidien Les Echos (5 mai 2023), une levée de fonds d'un montant de 100 millions d'euros serait sur le point d'être bouclée au profit de l'entreprise Mistral AI. Soit, une valorisation de l'entreprise aux alentours des 240 millions d'euros et ce, avant même d'avoir lancé un service. Mistral AI serait un projet mené par Arthur Mensch (ex-Normale Sup et Inria) passé par DeepMind racheté par Google ; Guillaume lample et Timothée Lacroix futurs ex-de Facebook Meta, seraient aussi de la partie. Le projet serait déjà soutenu par des grands noms de la tech en France comme Xavier Niel ou Yann Le Cun, (Spécialiste de l'IA chez META NY mais formé en France). Les fondateurs de la licorne, Alan, seraient aussi de la partie. Fait plus étonnant, le quotidien Les Echos annonce le fonds américain LightSpeed Venture Partners comme leader de cette levée de fonds. Information de première main ou information lâchée pour agiter le chiffon rouge et réveiller nos VC Français ? AL. A

