Etude | Les dirigeants français parmi les plus optimistes sur l'Intelligence artificielle ?

« À première vue, le manque d'optimisme de certaines personnes interrogées peut laisser penser que nous sommes au bord de la désillusion, en particulier après l'engouement général dont l'IA a bénéficié pendant la majeure partie des 18 derniers mois. En réalité, nous assistons à une différenciation des entreprises grâce à l'IA. Les entreprises qui ont établi une base de données solide, investi dans les compétences et intégré la durabilité dans leur stratégie sont optimistes parce qu'elles peuvent voir les avantages se concrétiser rapidement. Il est essentiel que les dirigeants considèrent l'IA comme une stratégie et non comme un outil. Notre étude met en évidence une scission du marché entre ceux qui ont adopté l'IA et ceux qui ne l'ont pas fait. Il y a un phénomène de 'suivi du mouvement' qui alimente le désir des conseils d'administration de mettre en place des programmes d'IA. McKinsey a constaté que l'IA pourrait être la clé pour débloquer 4,4 billions de dollars de bénéfices supplémentaires par an pour les entreprises, ce qui augmente la pression pour l'adopter. En l'absence d'une orientation et d'une stratégie claires, les programmes d'IA piétinent, ce qui fait que le résultat final semble plus éloigné qu'il ne devrait l'être .

« Les attentes élevées sur l'IA reposent sur une incompréhension fondamentale de la manière dont elle est censée générer de la valeur. Le véritable pouvoir réside dans l'IA industrielle, où les données circulent dans chaque partie de votre entreprise, combinant des ensembles de données structurées et interconnectées pour identifier des insights, optimiser chaque processus et combiner le numérique avec le monde physique. C'est là que réside la véritable valeur. Si une entreprise n'a pas de stratégie pour y parvenir, elle a besoin d'un partenaire qui puisse la guider dans cette voie »