Mistral.ai, proche des 2 milliards d'euros de valorisation ?

Mistral sur le point de devenir une licorne ? Ou mieux, une double licorne ? C'est du moins ce que semble annoncer l'agence de presse Bloomberg, citant "des sources proches du dossier". Cette annonce Bloomberg vient conforter une indiscrétion sortie il y a un mois par le média The Sifted (édition dédiée aux startups du Financial Times). Le 1er novembre dernier, en plein "AI Safety Summit", la newsletter du média britannique ouvrait sur l'annonce d'un tour de table supplémentaire de 300 millions de dollars (277 millions d'euros) : "notamment auprès des fonds Andreessen Horowitz and General Catalyst". Cette fois-ci, Bloomberg avance un montant avoisinant les 455 millions d'euros supplémentaires. Une somme qui serait en partie apportée en fonds propre par effectivement, le fonds Andreessen Horowitz (pour les 2/3 des fonds propres). Une partie de la somme énoncée prendrait la forme d'obligations convertibles qui seraient, toujours selon Bloomberg, souscrites par Nvidia et Salesforce. L'agence de presse avance par ailleurs que les trois co-fondateurs de Mistral auraient accepté de vendre pour un million d'euros de titres, tout comme Cédric O, ancien Secrétaire d'Etat au numérique, opérant comme Conseil de Mistral. Mistral AI est un projet mené par Arthur Mensch (ex-Normale Sup et Inria) passé par DeepMind racheté par Google ; et par Guillaume Lample & Timothée Lacroix ex-de Facebook Meta. Positionnée sur de l'Open Source, la première version du projet Mistral 7b a été lancé début octobre avec 2 mois d'avance sur le calendrier initial . Mistral a officialisé au mois de juin dernier un premier tour de table de 105 millions d'euros auprès du fonds de capital risque américain Lightspeed Venture Partners, renforcés par Motier ventures (FO de la famille Houzé, Galeries Lafayette), Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt. AL A.

