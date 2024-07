Mistral AI et NVIDIA : un modèle d'IA d'entreprise de pointe nommé Mistral NeMo 12B

Excellant dans les conversations multitours, les mathématiques, le raisonnement de bon sens, la connaissance du monde et le codage, ce modèle d'IA d'entreprise offre des performances précises et fiables dans diverses tâches.



Avec une longueur de contexte de 128 Ko, Mistral NeMo traite des informations étendues et complexes de manière plus cohérente et plus précise, garantissant ainsi des sorties contextuellement pertinentes.



Commercialisé sous la licence Apache 2.0, qui favorise l'innovation et soutient la communauté de l'IA au sens large, Mistral NeMo est un modèle de 12 milliards de paramètres. De plus, le modèle utilise le format de données FP8 pour l'inférence du modèle, ce qui réduit la taille de la mémoire et accélère le déploiement sans aucune dégradation de la précision.



Cela signifie que le modèle apprend mieux les tâches et gère plus efficacement divers scénarii, ce qui le rend idéal pour les cas d'utilisation en entreprise.



Mistral NeMo est livré sous la forme d'un microservice d'inférence NVIDIA NIM, offrant une inférence optimisée pour les performances avec les moteurs NVIDIA TensorRT-LLM.



Ce format conteneurisé permet un déploiement facile n'importe où, offrant une flexibilité accrue pour diverses applications.



Par conséquent, les modèles peuvent être déployés n'importe où, en quelques minutes, plutôt qu'en plusieurs jours.



NIM propose des logiciels d'entreprise qui font partie de NVIDIA AI Enterprise, avec des branches de fonctionnalités dédiées, des processus de validation rigoureux, ainsi qu'une sécurité et un support de niveau entreprise.



Il comprend une assistance complète, un accès direct à un expert en IA de NVIDIA et des accords de niveau de service définis, offrant des performances fiables et constantes.



La licence de modèle ouvert permet aux entreprises d'intégrer Mistral NeMo dans des applications commerciales de manière transparente.



Conçu pour s'adapter à la mémoire d'un seul GPU NVIDIA L40S, NVIDIA GeForce RTX 4090 ou NVIDIA RTX 4500, le Mistral NeMo NIM offre une efficacité élevée, un faible coût de calcul, ainsi qu'une sécurité et une confidentialité améliorées.

Développement et personnalisation avancés de modèles



L'expertise combinée des ingénieurs de Mistral AI et de NVIDIA a permis d'optimiser l'entraînement et l'inférence pour Mistral NeMo.



Formé avec l'expertise de Mistral AI, notamment sur le multilinguisme, le code et les contenus multi-tours, le modèle bénéficie d'un entraînement accéléré sur la pile complète de NVIDIA.



Il est conçu pour des performances optimales, en utilisant des techniques efficaces de parallélisme des modèles, une évolutivité et une précision mixte avec Megatron-LM.



Le modèle a été entraîné à l'aide de Megatron-LM, qui fait partie de NVIDIA NeMo, avec 3 072 GPU H100 80GB Tensor Core sur DGX Cloud, composés de l'architecture d'IA de NVIDIA, y compris le calcul accéléré, la structure réseau et le logiciel pour augmenter l'efficacité de l'entraînement.