Mistral AI, la jeune pousse française a levé 105 millions d'euros

Cela peut sembler peu compte tenu des milliards levés par les mastodontes du secteur (OpenAI et Anthropic), mais c'est plus qu'une très belle performance pour une très jeune pousse lancée il y a à peine un mois et qui n'a pas encore initié de plateforme.Selon une information des Echos, Mistral AI, créée par des anciens de META (ex-Facebook) et un ex-Google, a bien finalisé un premier tour de table de 105 millions d'euros auprès du fonds de capital risque américain Lightspeed Venture Partners, auquel se seraient adjoint Motier ventures (FO de la famille Houzé, Galeries Lafayette), Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt.Mistral AI est un projet mené par Arthur Mensch (ex-Normale Sup et Inria) passé par DeepMind racheté par Google ; et par Guillaume lample & Timothée Lacroix ex-de Facebook Meta.Positionné sur de l'Open Source, la première version de projet devrait voir le jour début 2024, souhaite aussi bien s'adresser aux grands groupes qu'aux start-ups.Et ce modèle d'Open Source européen qui aurait en particulier séduit le VC américain.AL A

Investment Executive Search |

RSS |

Publicité |

Mentions légales |

Cookies Les meilleurs placements | Investir en bourse

Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibited

Finyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris. Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibitedFinyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris.