eToro - Les marchés des crypto-actifs font preuve de prudence Commentaire de Simon Peters, analyste de marchés chez eToro.

Les marchés des crypto-actifs ont suivi un chemin prudent la semaine dernière dans un contexte de pressions macroéconomiques et de marché d'investissement accrues émanant des marchés obligataires et des devises fiduciaires.



Le Bitcoin a commencé la semaine en se négociant dans la fourchette de 18 750 $, mais a connu un pic au-dessus de 20 000 $ mardi. Ce rallye n'a cependant pas duré et le crypto-actif est redescendue aux alentours de 19 000 $, où elle évolue régulièrement ce matin.



L'Ether a commencé la semaine au-dessus de 1 275 $ avant de dépasser les 1 375 $ mardi. Cette tendance ne s'est pas maintenue et le prix est redescendu à son niveau actuel d'environ 1 280 $.



L'utilisation de l'énergie est-elle importante dans les crypto-actifs ?



L'une des plus grandes divisions qui ont émergé dans le sillage de "The Merge" d'Ethereum est la question de savoir si l'utilisation de l'énergie dans la crypto est importante. Cette question est devenue une source de discorde particulière ces dernières semaines, de nombreuses personnalités pro-Bitcoin soulignant l'importance de l'intensité énergétique. Mais le Bitcoin a été régulièrement critiqué pour sa forte intensité énergétique, un rapport récent le comparant à du "pétrole brut numérique".



Hier soir, le fondateur de MicroStrategy, Michael Saylor, a tweeté : "L'argent sans énergie, c'est du crédit [sic]." Il s'agit d'une raillerie directe à l'encontre d'Ethereum de la part d'un maximaliste du Bitcoin ou "maxi" très en vue. En substance, les partisans du Bitcoin affirment maintenant que loin d'être un aspect négatif de la conception du Bitcoin, la forte consommation d'énergie du crypto-actif est en fait un avantage. La rationalisation de ceci est que rien dans la vie n'est gratuit, et si vous voulez prouver la valeur de quelque chose, il faut travailler réellement pour l'obtenir.



En réalité, ce que nous voyons ici, ce sont deux camps férocement compétitifs dans l'écosystème cryptographique qui commencent à tracer de véritables lignes de démarcation en ce qui concerne l'avenir des deux plus grands crypto-actifs. "The Merge" d'Ethereum aurait permis de réduire la consommation d'énergie d'environ 97 %. Si les implications à long terme de ce phénomène restent à voir, ce qui est clair, c'est que les partisans du bitcoin établissent désormais des arguments clairs à son encontre.



Sega se lance dans les jeux en blockchain



L'un des plus anciens noms du jeu vidéo se lance dans la blockchain. Sega a annoncé qu'il construisait un jeu basé sur la blockchain via un développeur tiers, Double Jump Tokyo. Le jeu sera basé sur Sangokushi Taisen, un jeu de stratégie populaire au Japon.



Les mérites du lancement d'un jeu basé sur la blockchain peuvent souvent sembler peu clairs au début. Après tout, la plupart des jeux vidéo n'utilisent pas la blockchain et s'en accommodent parfaitement. Mais les jeux basés sur la blockchain ont leur place dans l'industrie au sens large, en particulier dans les domaines en développement tels que les métavers.



Les jeux numériques, en particulier dans la sphère sociale, ont besoin de conférer des droits de propriété et des droits numériques aux joueurs qui choisissent de dépenser leur argent au sein des écosystèmes. Les NFT et d'autres idées se développent dans cet espace et parmi un ensemble plus large d'idées. Nous n'en sommes encore qu'aux balbutiements, mais il est intéressant de voir un producteur aussi vénérable que Sega s'orienter clairement vers cette technologie.



Meta étend les fonctionnalités NFT



Meta, le propriétaire d'Instagram, de WhatsApp et de Facebook, a annoncé qu'il ouvrait à tous ses utilisateurs ses fonctionnalités NFT déjà testées. L'entreprise semble toutefois s'éloigner de l'étiquette spécifique NFT, en se référant plutôt à la fonction comme à des "objets de collection numériques".



Il sera intéressant de voir si cette fonctionnalité s'implante sur les plateformes de Meta. Le marché du NFT a connu des difficultés en 2022 après une année record en 2021. Mais les idées et la technologie qui le sous-tendent ont toujours une grande valeur.



Débarrassée du marketing et des lancements à la mode, la technologie NFT est à la base des droits de propriété dans un écosystème numérique. L'internet est depuis longtemps un lieu de violation des droits d'auteur. L'application d'une technologie numérique qui protège spécifiquement les droits de propriété, sur des plateformes massives sous l'égide de Meta, est donc très pertinente et opportune.



