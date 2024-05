Viva Technology, J-1 : retour sur le top 100 des licornes en Europe

« Cette année encore, le top 100 révèle une structuration croissante de l'écosystème technologique européen, avec une dynamique remarquable dans des secteurs clés tels que les SaaS, mais aussi l'IA qui fait une entrée fracassante dans le classement. Ces deux secteurs porteurs, où les investissements se sont multipliés récemment, permettent non seulement à l'Europe de tirer son épingle du jeu face aux États-Unis et à l'Asie, mais aussi de se distinguer via une approche unique, promouvant un modèle d’innovation à la fois durable du point de vue business et soutenable du point de vue humain et environnemental. »



Cette année, 16 pays sont représentés parmi le Top 100 Next Unicorns : Le Royaume-Uni (22), la France (21) et l’Allemagne (14) font ainsi office de locomotives d’un classement dominé par les entreprises SaaS (Software as a Service). Ces entreprises innovantes offrent des logiciels en tant que service via des abonnements ciblés, tels qu'Akeneo pour optimiser les expériences produits multi-canaux, et Uberall reliant consommateurs et entreprises via des passerelles digitales et physiques. L’IA fait son entrée cette année dans le top 3 des secteurs les plus représentés (16%), avec des entreprises comme PasQal, Dashlane ou encore Ardoq.