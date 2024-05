VivaTech : nouveau record de 165 000 visiteurs et la présence de 13 500 startups

Les plus grands intervenants du monde ont discuté de l'actualité et des défis contemporains, avec un accent particulier sur l'intelligence artificielle et les technologies durables. La journée grand public s'est particulièrement concentrée sur le Gaming & l'Esport.



Parmi les principaux intervenants figuraient Elon Musk, fondateur, président et PDG de SpaceX, Tesla, X (ex-Twitter) ; Eric Schmidt, ancien patron de Google et fondateur de Schmidt Futures ; Faye Iosotaluno, PDG de Tinder ; Hiroshi Mikitani, PDG de Rakuten ; Linda Yaccarino, PDG de X (ex-Twitter) ; Christel Heydemann, PDG d'Orange ; Meredith Whittaker, présidente de la Fondation Signal ; et Bernard Arnault, PDG de LVMH, qui a présidé les LVMH Innovation Awards.



De nombreux membres de gouvernements et d'institutions internationales ont pris une part active à l'édition de VivaTech de cette année. Parmi eux, nous avons accueilli Fumio Kishida, Premier ministre du Japon ; Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur à la Commission européenne ; le vicomte Camrose, sous-secrétaire d'État parlementaire au ministère britannique de l'IA et de la propriété intellectuelle ; Audrey Tang, première ministre des Affaires numériques de Taiwan ; Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique ; et Marina Ferrari, secrétaire d'État française chargée du Numérique.



Parmi les grands noms présents à VivaTech cette année figuraient également Serena et Venus Williams, marques partenaires de Shares ; Pierre-Alexis Bizot, plus connu sous le nom de Domingo, streamer et coproducteur de l'émission Popcorn avec Webedia ; Kameto (Kamel) Kebir et Prime (Amine) Mekri, fondateurs de Karminecorp ; et Harlan Coben, romancier à succès et producteur exécutif.



VivaTech, c'est aussi le lieu où s'invente le marketing de demain. Cette année, nous étions accompagnés de Marc Pritchard, directeur de la marque de P&G ; Asmita Dubey, Directrice Digitale et Marketing de L'Oréal ; Dr Werner Vogels, directeur technique d'Amazon.com ; Aude Gandon, CMO mondiale de Nestlé ; Hanna Hennig, directrice informatique de Siemens ; et Arthur Sadoun, Président-Directeur Général de Publicis Groupe.



LeWeekend, co-organisé par VivaTech et le Founders Forum, a réuni une centaine de fondateurs et PDG de licornes du monde entier, dont Xavier Niel et Sir Tim Berners-Lee.