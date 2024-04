Lazard x Elaia : c'est signé !

monter au capital jusqu'à un contrôle à terme de 100 %"

Nous sommes ravis de ce partenariat avec Lazard, car il créera de nouvelles opportunités d'accroître notre impact sur cet écosystème en pleine expansion, tout en offrant un levier de croissance supplémentaire à Elaia

La création de ce partenariat entre Lazard et Elaia Partners nous permettra d'offrir à nos clients des solutions innovantes sur le marché du Private Equity, en nous concentrant sur l’industrie technologique en pleine croissance en Europe

Un peu plus de trois mois après l'annonce de leurs fiançailles, Lazard et Elaia officialisent leur mariage. Le fruit de leur union ? Une nouvelle plateforme d'investissement en Private Equity, dédiée à la technologie. Son nom de baptême : Lazard Elaia Capital avec comme objectif de répondre aux besoins en capitaux des futurs leaders technologiques et deep tech en late stage et growth equity.Une première génération de fonds, axé EUROPE, sera lancée en 2025 (sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires). Pour l'instant, le montant en cours de levée n'est pas communiqué. Quant aux cibles visées et à la typologie d'investissement (Mino/Majo) tout n'est pas encore déterminé ou peut-être, simplement, communiqué.Ce que l'on sait : c'est que cette nouvelle structure d'investissement ou société de gestion d'actifs sera détenue à 75 % par Lazard et à 25 % par Elaia Partners.Xavier Lazarus, co-fondateur et Managing Patrner d'Elaia Partners dirigera cette structure, hébergée dans les locaux d'Elaia à Paris pour laquelle il est actuellement en cours de recrutement. Xavier Lazarus mènera cette mission, en parallèle de ses activités au sein d'Elaia.Mais ce n'est pas tout : dans sa corbeille la "mariée Elaia" a apporté une part minoritaire de son capital dotée de sa mention "Et plus si affinités". Comprendre que Lazard s'octroie la possibilité de "Rappelons qu'Elaia est l'un de nos plus anciens et plus importants VC en France. La structure a été fondée il y a 20 ans par Xavier Lazarus et Philippe Gire. Elle affiche 700 millions d'euros d'actifs sous gestion et plus de 100 investissements dont 3 licornes.», déclare Xavier Lazarus cofondateur et Managing Partner d'Elaia Partners.» commente Evan Russo, Chief Executive Officer, Lazard Asset Management.Anne-Laure Allain