GP Bullhound, et Viva Technology, dévoilent la liste des 100 potentielles prochaines licornes tech européennes

"Malgré les défis économiques et géopolitiques de 2022, le Top 100 de cette année montre que les fondements de l'écosystème tech européen restent solides. Lorsque la situation se stabilisera, les entreprises technologiques européennes seront bien placées pour saisir l'occasion de continuer à se développer afin de devenir les prochains "Titans" du Vieux Continent.”

"Cette année encore, notre sélection des 100 meilleures scale-ups montre la force de la technologie européenne ; une force qui est tout à fait impressionnante compte tenu des défis auxquels notre écosystème est confronté actuellement. Ces pionniers du numérique représentent un énorme potentiel et affirment la position de l'Europe en tant que leader de l'innovation. Nous devons continuer à soutenir les startups en forte croissance pour qu'elles atteignent les plus hauts niveaux de réussite et qu'elles aient un impact positif sur notre monde."

-> Depuis 2019, 36% des scale-ups identifiées par le Top 100 Next Unicorn Awards sont devenues des licornes. On y retrouve notamment Mano Mano, Content Square, Back Market, EcoVadis et Alan.-> Le Royaume-Uni (20), la France (19) et l’Allemagne (17) sont le trio de tête des pays comptant le plus de potentiels futurs champions.-> Cette liste a été établie avec le soutien de White & Case, et la contribution de cinq des fonds d'investissement les plus réputés au monde : Accel, Balderton Capital, Eurazeo, NorthZone et Partech.La prospérité des scale-ups européennesDepuis 2019, 36% des scale-ups identifiées par le Top 100 Next Unicorn Awards sont devenues des licornes, avec notamment des entreprises telles que Mano Mano, Content Square, EcoVadis, Back Market et Alan. Et en ce début d’année, les scale-ups européennes continuent de prospérer, faisant preuve de résilience et de dynamisme dans une période difficile. A ce titre, la moyenne des fonds levés par le Top 100 présenté est de 166m€.Et la liste démontre que le Royaume-Uni (20) compte le plus grand nombre de potentielles licornes technologiques sur les 100 recensées, suivi par la France (19) et l’Allemagne (17), avec un focus sur les entreprises SaaS (38), les Fintech (16) et les Digital Media (16)., déclare Manish Madhvani, Managing Partner chez GP Bullhound., commente François Bitouzet, Directeur Général de Viva Technology.Dans le cadre des "Next Unicorn Awards 2023", les scale-ups les plus prometteuses seront récompensées sur scène lors de VivaTech (du 14 au 17 juin). Le jury sera composé d’entrepreneurs, d’investisseurs, ainsi que d'acteurs clés de l'écosystème et des fondateurs de VivaTech. Ils sélectionneront les gagnants dans les catégories suivantes : Fintech, Marketplaces, Enterprise SaaS, Digital Media, Intelligence Artificielle, Deep Tech & Big Data, et le Prix Coup de Cœur. Parmi les précédents lauréats figurent notamment Vinted, OpenClassrooms, Sorare et Tessian.Lors de cet événement, GP Bullhound publiera la 10ème édition de son rapport annuel "Titans of Tech", en partenariat avec Viva Technology. Le rapport analysera la croissance des principales entreprises technologiques européennes et mettra en lumière plusieurs acteurs clés de l'écosystème susceptibles d'atteindre le statut de "Titan", c'est-à-dire une startup née après 2000 et valorisée plus de 50 milliards de $.GP Bullhound est une banque d’affaires et de conseil spécialisée dans les technologies. Fondée en 1999, l'entreprise a aujourd’hui des bureaux à Londres, San Francisco, Stockholm, Berlin, Munich, Francfort, Manchester, Paris, Hong Kong, Madrid, New-York et Marbella. Pour plus d’informations, www.gpbullhound.com VivaTech est le plus grand événement d'Europe consacré à la technologie et aux startups. C'est un accélérateur d'innovation qui rassemble des milliers de startups, leaders technologiques, investisseurs, grandes entreprises, organisations, chercheurs, médias et talents visionnaires. Sa communauté internationale rassemble des entrepreneurs qui changent les règles, créent un écosystème propice aux affaires et à l'innovation, afin de relever certains des plus grands défis du monde. La septième édition de VivaTech aura lieu du 14 au 17 juin 2023 à la Porte de Versailles à Paris. Pour plus d'informations sur VivaTech,