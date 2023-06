Accueil Envoyer Imprimer Partager VivaTech 2023, 150 000 visiteurs venus de 174 pays Selon le bilan publié par les organisateurs, cette éditions VivaTech 2023 a battu tous les records. Du 14 au 17 Juin, ce sont 150 000 visiteurs venus de 174 pays qui se sont pressés Porte de Versailles. Cette 7eme édition a rassemblé 11 400 start-ups, 2800 exposants et plus de 450 speakers, dont celui qui était attendu de tous : Elon Musk, dont l'intervention a été suivie par 6000 personnes.

Nouvelle édition record pour VivaTech 2023, le salon de la tech et des start-ups. Du 14 au 17 juin, la 7eme édition a rassemblé 150 000 visiteurs porte de Versailles (Paris), 405 000 visiteurs on-line, 11 400 startups, 2800 exposants, plus de 450 speakers.

Quant à la chaine de TV, VivaTech News, elle aurait rassemblé plus de 5 millions de télespectateurs.



Durant quatre jours, ces visiteurs venus de 174 pays ont pu découvrir des centaines d’innovations en exclusivité mondiale et assister aux prises de parole des plus grands speakers de la scène internationale, à commencer par Elon Musk, qui a rempli pour l’occasion le Dôme de Paris, ou encore Marc Benioff, PDG et co-fondateur de Salesforce.



Au total, ce sont Plus de 450 speakers se sont exprimés sur le contexte actuel et les défis contemporains, en faisant la part belle à l’intelligence artificielle, la Climate Tech, l'inclusion et la diversité dans la Tech, ainsi que le “Future of Sport”, en partenariat avec la Global Sports Week.

Un des moments exceptionnels de cette édition fut la conversation d’Elon Musk avec Maurice Lévy au Dôme de Paris, suivie par plus de 6000 personnes dans une ambiance survoltée.

Parmi les speakers de premier plan venus spécialement à Paris, il faut noter Marc Benioff, PDG et co-fondateur de Salesforce; Yann Lecun, chief AI scientist de Meta, qui a reçu le Prix Turing en 2018, Hans Vestberg, CEO de Verizon; Dan Schulman, CEO de Paypal; Sunil Bharti Mittal, Chairman de OneWeb; Dava Newman, Directrice du MIT Media Lab; Christel Heydemann, DG d’Orange; Larry Summers, ancien Secrétaire au Trésor sous le Président américain Bill Clinton, et Directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche sous le président Barack Obama…



Le Président de la République Emmanuel Macron, a également choisi VivaTech pour annoncer un plan de près de 6 milliards d’euros à destination des startups à impact positif et de 500 millions d’euros pour l’intelligence artificielle.

Étaient aussi présents cette année à VivaTech : Bernard Arnault, Chairman & CEO de LVMH; Ana Paula De Jesus Assis, Chair & General Manager EMEA de IBM; Eva Benerke, CEO d’Eutelsat; Alexandre Bompard, CEO de Carrefour; Cyril Chiche, co-fondateur & CEO de Lydia; J. Michael Evans, CEO d’Alibaba Group; Pascal Gauthier, PDG de Ledger; Zoubin Ghahramani, Senior Research Director de Google Brain; Ronan Harris,

Président EMEA de SNAP inc.; Nicolas Hieronimus, PDG de l’Oréal Groupe; Nicolas Julia, co-founder & CEO de

Sorare; Peggy Johnson, PDG de Magic Leap; Peter Koerte, CTO de Siemens; Blaise Matuidi, footballeur

international et fondateur d’Origins; Luca de Meo, CEO de Renault; Matthew McWhirt, Managing Director;

Google Cloud / Mandiant; Dava Newman Berta de Pablos-Barbier, Président & CEO pour Moët & Chandon,

LVMH; Laurence Parisot, ancienne Présidente du Medef et Présidente de Citi; Arthur Sadoun, Chairman & CEO

de Publicis Groupe; Jo-Wilfried Tsonga, tennisman français, mentor de la team BNP Paribas Jeunes Talents...

La Première Ministre Elisabeth Borne, ainsi que de nombreux membres du gouvernement, parlementaires,

présidents de régions et membres de gouvernements internationaux ont participé à cette édition de manière

très active, comme Jean-Noël Barrot, Ministre délégué chargé de la transition numérique et des

télécommunications, qui s’est installé à VivaTech pendant toute la durée de l’événement.



Après l’Inde, premier “Country of the Year” en 2022, ce fut au tour de la République de Corée d’être mise à l’honneur pour cette nouvelle édition de VivaTech. Grâce à son écosystème technologique florissant accueillant notamment 14 licornes, ce pays est un partenaire économique stratégique pour d’innombrables pays et entreprises. 150 startups coréennes étaient présentes à l’événement aux côtés de Lee Young, Ministre des PME et startups de la République de Corée.



L'ACCÉLÉRATEUR DE DÉVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT DES STARTUPS

Cette année encore, Viva Technology a offert à des acteurs du secteur de la technologie l’opportunité d’ échanger avec des clients internationaux, des investisseurs majeurs et de nouveaux marchés. Les startups, dont 50% provenant de l’international, ont eu accès à 1700 fonds d’investissements pendant les

3 journées professionnelles.



Les meilleures startups mises à l’honneur



Les startups européennes les plus prometteuses ont été récompensées dans le cadre de la 5e édition des Next Unicorn Awards.

Pennylane (Fintech), Defined.ai (Deeptech), Oviva (digital media), Matsmart (impact), Wallapop (marketplace) et Pigment (Saas BtoB) ont reçu un prix de scale-up à plus haut potentiel.



Plus de 50 challenges ont également été organisés, dont 70% internationaux, dans des top trends comme le développement durable, la diversité & inclusion, le futur du travail et le futur du sport, avec 4000 candidats et 65% des dossiers reçus venant de l’étranger.

Pour la seconde année consécutive, Viva Technology et la Société Financière Internationale (IFC), ont reconduit les AfricaTech Awards, une initiative panafricaine visant à reconnaître et soutenir les startups les plus innovantes dans les secteurs de la Climate Tech, la Health Tech et la FinTech basées ou travaillant avec le continent africain. Des startups ont été récompensées dans plusieurs catégories : Kubik pour Climate Tech, Health Tech pour Curacel et Waspito dans la catégorie FinTech.



Le Female Founder Challenge, organisé par VivaTech et 50inTech avec le soutien cette année d’Axa, Mazars et

Société Générale a récompensé Zuzanna Stamirowska, la fondatrice de la startup deeptech française Pathway, le premier framework Python permettant de construire facilement des data products, qui a récemment annoncé une levée de fonds de 4,5 millions de dollars. Ce prix a été remis par la Première Ministre, Elisabeth Borne.

Comme chaque année, le challenge “LVMH Innovation Awards” a été organisé par le groupe LVMH. Il a été emporté par Save Your Wardrobe, une plateforme entièrement dédiée à la réparation et à l'entretien de vêtements.

Et pour rassembler l’écosystème européen de la manière la plus respectueuse de l'environnement, l’initiative Tech on Tracks conjointement menée avec la SNCF, a permis à des dizaines de startups, d’investisseurs et de journalistes frontaliers de se rendre en train jusqu’à Paris. "Viva Technology 2023 s’achève sur un nouveau record d’affluence de 150 000 visiteurs.

Au-delà d’uneformidable récompense pour le travail des équipes, c’est la confirmation de la vitalité de l’écosystème tech, digital et startups européen et de la place unique que VivaTech y joue. En démultipliant les opportunités de rencontres entre les acteurs du business et de l’innovation venus du monde entier à Paris, nous participons au développement d’une tech et d’un digital toujours plus performants économiquement et toujours plus utiles, que ce soit pour la planète, les communautés et les individus” indiquent les co-présidents Maurice Lévy

et Pierre Louette ainsi que François Bitouzet, Directeur Général de Viva Technology.



L’ENGAGEMENT FORT DES PARTENAIRES DE VIVATECH



Viva Technology partage avec ses grands partenaires le succès de cette 7e édition et tient à les remercier pour leur engagement :

Les co-organisateurs : Groupe Les Echos - Le Parisien & Publicis Groupe

Les partenaires fondateurs : BNP Paribas, Google, La Poste Groupe, LVMH, Orange

La Corée du sud, Country of the Year 2023 à VivaTech

Les partenaires platinum : Amazon, ManpowerGroup

Les partenaires Gold : Audi, département de l'économie et du tourisme de Dubaï, Edenred, Engie, EY, French

and German Tech Lab, Huawei, IFC, L’Inde, JCDecaux, KPMG, L’Oréal, Microsoft, PwC, RATP Group, Sanofi, The

Adecco Group, TotalEnergies

Les partenaires Silver : Région Ile de France, Air Liquide, Alibaba group, Alstom, Axa, Banque de France, BPI

France, Capgemini, CMA CGM, CNRS, Groupe Crédit Agricole, Pavillon du numérique de l’Etat, Italian Trade

Agency, EDF, Italian Innovation Council, Groupe Bouygues, Groupe FDJ, Hub Brussels, IBM, Meta, Métropole du Grand Paris, Mobilize, le Ministère des armées, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Région Centre Val de Loire,

Région Occitane, Région Sud, United Robotics Group, la Software République, SwissTech, Togg, Taiwan Tech

Arena, Wallonia.



RENDEZ-VOUS PRIS DU 22 AU 25 MAI 2024 À PARIS PORTE DE VERSAILLES !



À propos de Viva Technology

VivaTech est un accélérateur d’innovation qui connecte entre eux les startups, les leaders technologiques, les grandes entreprises et les investisseurs répondant aux plus grands défis de notre monde. C'est le lieu où se croisent business et innovation.

VivaTech organise chaque année le plus grand événement tech et startups d'Europe : pendant 4 jours passionnants, nous réunissons à Paris les sujets les plus disruptifs de la technologie, les entrepreneurs qui changent les règles et les plus grandes avancées technologiques au monde, créant un écosystème propice au business. VivaTech est une communauté internationale comprenant des milliers de startups, d'investisseurs, d'organisations, d'entreprises, de chercheurs, de médias et de talents visionnaires.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Entretien | Hao Wang, MetaBank : « La blockchain, soutenue par les gouvernements, pourrait permettre au pays en développement de rattraper leur retard numérique et économique » Viva Technology : LVMH entre nouveaux moyens de paiement, expériences immersives et blockchain Viva Technology : le Président de la République annonce 500 millions d'euros supplémentaires pour soutenir l'IA française