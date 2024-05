Viva Technology 2024 : rien que pour l'IA ?

Souvenez-vous. L'an dernier, l'édition 2023 de VivaTech s'ouvrait alors que le public avait en tête la première levée de fonds de plus de 100 millions de la toute jeune entreprise : Mistral.AI.Nous découvrions tous à peine cette pépite. Alors que dans les allées du salon, Blockchain, Metavers et réalité virtuelle prenaient le dessus.Cette année, l'IA s'est imposée en majesté acceptant à ses côtés les problématiques liées au climat et/ou sociétales et, un peu, la mobilité au travers d'installations spectaculaires.Il faut dire que le ton avait été donné dès la veille depuis le Palais de l'Elysée. Le Président de la République (absent de cette édition pour cause de crise en Nouvelle Calédonie), a réaffirmé que l’intelligence artificielle est une priorité stratégique pour la France, en y dédiant près de 2,5 Mds€ de France 2030.Pas question de perdre l'avance que semble avoir la France en Europe, élevée au rang de premier écosystème de l'IA, chiffres à l'appui :• + 600 startups en IA (+24% entre 2021 et 2023)• 50% sont rentables ou envisagent de l’être d’ici 3 ans• 76 startups d’IA générative (son, texte, vidéo, image)• 3,2 Mds€ levés en 2022 par des entreprises de l’IA• 1er en Europe pour les projets d’investissements étrangers en IA• 1er hébergeur des centres de recherche et de décision en IA des leaders mondiaux : Google, Meta, Hugging Face, Dataiku, Tata Sons Accenture,• Les modèles actuels les plus puissants ont été entraînés ou développés en France : Llama 2, Llama 3, Mistral LargePour aller plus loin, 9 pôles d'excellence, des "IA Clusters" ont été nommés et devraient bénéficier d'une enveloppe de 360 millions d'euros de France 2030.- PR[AI]RIE – PSAI (Université Paris Sciences et Lettres) – 75 M€- MIAI Cluster (Université Grenoble Alpes) – 70 M€- Hi! PARIS Cluster 2030 (Institut Polytechnique de Paris) –70 M€- PostGenAI@PARIS (Sorbonne université) – 35 M€- ENACT (Université de Lorraine) – 30 M€- DATAIA-Cluster (Université Paris Saclay) – 20 M€- ANITI IA Cluster (Université de Toulouse) – 20 M€- 3IA Côte d’Azur 2030 (Université Côte d’Azur) – 20 M€- SequoIA (Université de Rennes) – 20 M€Une multitude d'appels projets ont aussi été annoncés dont la création d'un centre d’expertise européen en IA générative (ALT-EDIC).Au même moment ou presque, on apprenait la levée de fonds de 220 millions de dollars , d'une entreprise jusqu'ici inconnue car pas encore créée : The "H" Company.Voilà pour le contexte.