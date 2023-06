Viva Technology : l'Etat français présente pour la première fois un pavillon du numérique de l'Etat.

Nous avons besoin du numérique. Pour rendre nos services publics plus accessibles, pour améliorer leur qualité et pour mieux conduire nos politiques publiques au service des Français. Et pour réaliser ces ambitions, il faut faire ensemble, avec une filière numérique de l'État robuste, avec les initiatives du privé et avec l’écosystème de start-ups que l’on retrouve à Vivatech. Je me réjouis donc que le pavillon numérique de l'État soit en si bonne place et vous y donne rendez-vous

Open data, intelligence artificielle, cybersécurité, Startups d’État et services numériques agiles et à impact, design et accessibilité, identité numérique, attractivité et fidélisation de professionnels du numérique, place des femmes dans la tech, numérique responsable et écoconception, cloud, transformation numérique des territoires, communs numériques : voici les thématiques sur lesquelles s’exprimera l’État lors du salon VivaTech du 14 au 17 juin 2023. De 9h30 à 17h30, une centaine d’agents publics de la tech et représentants de Startups d’État animeront plus de 60 pitchs avec pour objectif de faire connaître la stratégie numérique de l’État français et attirer des professionnels du numérique.Au sein du Pavillon du numérique de l’État, situé en H49, seront présentes, aux côtés de la direction interministérielle du numérique, les directions du numérique du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, de la Justice, des ministères Sociaux, de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et de la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, sera présent jeudi 15 juin autour de 16h pour revenir sur la stratégie numérique du Gouvernement.En plus de présenter ses grandes réalisations et les chantiers numériques, l’objectif de l’État est aussi d’être identifié comme un des employeurs phares du numérique afin de réussir sa transformation et garantir sa souveraineté. Recrutant près de 5 000 professionnels de la tech aux compétences et aux parcours variés dans toute la France, un espace dédié au recrutement est donc prévu au sein du Pavillon du numérique de l’État pour qu’agents et porteurs de projets puissent échanger avec les visiteurs au sujet de la diversité des parcours dans l’administration et des voies de recrutement pour les métiers du numérique dans la fonction publique.Consulter les offres d’emploi sur choisirleservicepublic.gouv.fr ».Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiquesVIVA TECHNOLOGY - LE RDV EUROPÉEN DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUESalon professionnel dédié à l’innovation technologique et aux start-ups, VivaTechnology se tiendra du 14 au 17 juin 2023 à Paris Expo Porte de Versailles. Les trois premières journées seront consacrées à un public professionnel et la dernière journée sera dédiée au grand public. Les services de l’État seront présents pendant les 4 jours. Le salon réunit plus de 2 500 exposants, plus de 146 pays et 91 000 visiteurs attendus.A Propos de la DINUM :La direction interministérielle du numérique (DINUM) a pour mission d’élaborer la stratégie numérique de l’État et de piloter sa mise en œuvre. Service de la Première ministre et placée sous l’autorité du ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, la DINUM a publié sa nouvelle feuille de route le 9 mars 2023. L’objectif : faire du numérique un levier puissant pour rendre l’État plus efficace, plus simple et plus souverain. Pour y parvenir, la DINUM collabore avec les directions du numérique (DNUM) de tous les ministères.Pour en savoir plus sur les ministères qui composeront le « Pavillon du numérique de l’État »:[Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer ]url: https://www.interieur.gouv.fr/