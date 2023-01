Une bonne semaine pour les crypto-actifs

Le Bitcoin, pour sa part, a commencé la semaine sous les 16 400 $, mais s'est négocié à la hausse sur sept jours, avec un pic au-dessus de 17 000 $ la nuit dernière - soit une augmentation de 3,65 % du prix en sept jours.



L'Ether a connu des gains plus importants, commençant la semaine dernière sous les 1 185 $ avant de s'échanger au-dessus des 1 250 $ en milieu de semaine. La nuit dernière, le prix a de nouveau grimpé à un peu moins de 1 300 $, où il se négocie ce matin, soit une augmentation de 9,7 % sur la semaine.



Les investisseurs ont recherché les crypto-actifs refuges en 2022 - Données eToro



2022 a été une année difficile pour les investisseurs en crypto-actifs, avec une volatilité importante des prix que le marché n'a pas connue depuis 2018. Nos données de 2022 montrent que les investisseurs ont recherché des cryptos refuges comme le Bitcoin et l'Ether.



Le Bitcoin se distingue des autres projets car il s'agit du crypto-actif décentralisé originel, tandis qu'Ethereum a connu des développements très médiatisés au cours de l'année écoulée, notamment la très attendue Fusion.



Malgré la volatilité de l'année dernière, environ la moitié des crypto-actifs sur la plateforme eToro avec au moins 12 mois de données ont montré une croissance des positions ouvertes.



Cela suggère que les investisseurs ont continué à se tourner vers le marché des crypto-actifs pour trouver des idées d'investissement et qu'ils ont peut-être même cherché à acquérir des crypto-actifs à un prix réduit grâce à la faiblesse du marché.



Mastercard lance un accélérateur d'artistes Web3



Le fournisseur de paiements Mastercard a lancé un nouvel accélérateur conçu pour aider les artistes, chanteurs, musiciens et autres créatifs à utiliser la technologie blockchain pour promouvoir l'engagement de la marque auprès des fans. La société s'est associée à la plateforme de mise à l'échelle Ethereum Polygon pour ce projet.



L'un des principaux arguments de vente de Web3 - qui n'est encore qu'un vaste label en crypto - est la puissance de l'internet décentralisé. Le marché du contenu créé par des personnes talentueuses - en particulier des musiciens - est encore très largement dominé par des entreprises puissantes qui contrôlent une grande partie de la tarification et de la distribution du contenu unique. Cela se traduit par un traitement brutal pour les créateurs, comme en témoignent les grands services de streaming qui ne paient que quelques centimes pour leur travail.



Web3, comme le suggère ce projet, enlève ce pouvoir aux grandes entreprises qui le contrôlent et le rend aux créateurs de contenu individuels. Le concept de Web3 n'en est qu'à ses débuts, mais la technologie des crypto-actifs et des blockchains a encore un rôle important à jouer dans ce domaine, en redonnant le contrôle aux créateurs de contenu et aux personnes talentueuses qui veulent gagner leur vie directement à partir de ce qu'elles créent.



Cardano et Solana connaissent de brusques rebonds de prix



Loin des plus grands crypto-actifs du marché, Cardano et Solana ont toutes deux connu des rebonds de prix importants ces derniers jours pour diverses raisons.



Cardano a connu un rebond des prix ces derniers jours grâce à une hausse de la valeur totale bloquée (TVL) sur la chaîne. Bien qu'elle soit encore bien en deçà des niveaux records de mars 2022, la blockchain connaît un certain rebond de la demande grâce à des projets particuliers tels que Meld, Indigo et WingRiders - tous des projets offrant des solutions via la blockchain Cardano.



Le Solana, quant à lui, a vu son prix fortement réduit depuis l'année dernière, mais a été l'un des crypto-actifs les plus performants du marché au cours de la semaine dernière. Cela s'explique principalement par le lancement d'un nouveau jeton sur la blockchain, appelé BONK, qui a été créé par les développeurs de Solana pour rivaliser avec SHIB.



Commentaire de Simon Peters, analyste de marchés chez eToro.



