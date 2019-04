Michaël Bentolila, CEO d’InsideBoard

Michaël Bentolila bonjour, pouvez-vous nous présenter votre entreprise



InsideBoard est la première plateforme digitale de conduite du changement en mode SaaS, basée sur de l’Intelligence Artificielle, qui permet aux entreprises de réussir leurs transformations. Alors que plus de 70% des projets de transformation internes échouent principalement faute d’un manque d’accompagnement au changement des collaborateurs dans la durée, chez InsideBoard nous refusons cette fatalité. Nous avons créé InsideBoard parce que nous croyons que chaque collaborateur peut devenir acteur du changement, dès lors qu’on lui donne envie, confiance, et qu’on l’accompagne pour s’engager.



Quels sont vos clients ?



Nous accompagnons les entreprises (dont 20% du CAC 40), tout type de secteurs confondus, dans la réussite de l’ensemble de leurs projets de transformation (relation client, digitale, service management, process financiers, excellence opérationnelle…). Parmi nos références : Deloitte, Adecco, Citroën, Peugeot, Natixis, Crédit Agricole, Banque Populaire, Nexans, Sodexo, Lafarge.

Cela représente aujourd’hui plus de 100 000 collaborateurs et managers animés au quotidien par InsideBoard dans la réussite des projets de transformation de leur entreprise.



Parlez-nous des avantages spécifiques de votre offre



Avant, le change management se limitait à de la formation ou de la communication descendante. InsideBoard propose une approche révolutionnaire de la conduite du changement avec une solution d’animation continue de l’adoption et de la performance des équipes. Echange et partage avec sa communauté, recommandations personnalisées, apprentissage ludique... : tous les leviers de la plateforme InsideBoard sont inspirés des expériences consommateur quotidiennes. Ils permettent de maximiser l’engagement des collaborateurs sur le long terme.

Fini l’empilement des outils : InsideBoard est une “One Platform”pour piloter la réussite de la transformation, qui :

- industrialise et personnalise le Change Management au moyen de l’intelligence artificielle

- mesure et objective le succès et le ROI de la transformation

- gère tous types de projet de transformation avec un seul et même outil, en intégrant si besoin des données externes (ERP, BI, elearning...)



Désormais avec InsideBoard, il est possible de mettre en oeuvre une démarche intégrée, “collaborateur centric”, continue (car la transformation est continue), construite selon les indicateurs de succès des projets de l’entreprise. Avec InsideBoard la conduite du changement devient “Transformation Success Management”, promesse de réussite pour votre l’entreprise et d’épanouissement pour ses collaborateurs.100% de nos clients (70 000 utilisateurs actifs) ont déjà doublé voire triplé leurs objectifs de transformation.



Quels sont les clés du succès d’un projet de transformation d’entreprise ?



Gagner et pérenniser l’adoption du projet de transformation d’une entreprise par ses collaborateurs est au cœur de sa réussite. Cela implique de créer l’envie, susciter l’engagement et maintenir la motivation de ses équipes sur le long terme et bien au-delà de la phase de déploiement. Pour y parvenir et atteindre la performance des usages attendue, il faut prévoir un solide parcours d’accompagnement qui implique d’activer les leviers d’engagement en s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour accélérer et personnaliser l’engagement des collaborateurs.

Parmi ces leviers : décliner la vision du projet de transformation en objectifs mesurables ; encourager les progrès et valoriser les succès ; créer et animer des communautés fortes en interne ou encore stimuler une émulation positive dans le parcours de transformation.



Quelles sont les prochaines étapes de votre développement ?



Nous avons fondé InsideBoard avec mon frère en 2014 et développé la plateforme avec nos premiers clients. Après notre première levée de 8 millions de $ depuis 2017 et plus de 300% de croissance en 2018, nous entrons dans une nouvelle phase d’accélération de notre développement en France et à l’international.

Nos enjeux pour 2019 sont :

- Soutenir notre développement aux Etats-Unis, qui représente 50% de notre marché et où nous avons déjà créé deux bureaux (New York et San Francisco)

- Enrichir notre plateforme pour nos clients et nos partenaires conseils / intégrateurs (Deloitte, Accenture, BearingPoint, PwC, EY ou encore Cap Gemini)

- Renforcer notre présence dans les apps des grands éditeurs (Salesforce, ServiceNow, Oracle, Microsoft, SAP, Workday, Talentsoft…)

- Accélérer nos investissements R&D dans l'Intelligence Artificielle et le produit pour accroître l'expérience collaborateur.